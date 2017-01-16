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Kalleşnikof

si’ne , ’ya ise saldırdı. Her iki nün aynı kaynaktan beslendiği ise kullandıkları kurşunla ortaya çıktı. İki da da zırh delici çelik uçlu mermisi kullandıkları belirlendi

Kalleşnikof
İzmir Bayraklı si'nde hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı girişinde 5 Ocak günü 'lı teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenmiş, polis memuru Fethi Sekin canı pahasına teröristlerle çatışarak şehit olmuştu. Olayda zabıt katibi Musa Can da hayatını kaybetmişti. PKK'lı iki terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Fethi Sekin tabancasının son mermisi bitene kadar teröristlerin üzerine gitti ve büyük bir ı önledi. Kahraman polis Fethi Sekin'in otopsisi sonrası ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul'da yılbaşında ünlü eğlence kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren DEAŞ'lı teröristin kullandığı mermi ile İzmir Bayraklı'da adliyeye düzenlenen saldırıda kullanılan merminin aynı tip olduğu ortaya çıktı. Her iki saldırıda da kullanılan mermilerin zırh delici çelik uçlu olduğu belirlendi. Çelik uçlu merminin, diğer mermisine göre daha fazla etkisinin olduğu, yakın mesafeden atıldığı takdirde çelik yeleğin dahi işe yaramadığı öğrenildi. İsimleri farklı iki nün de saldırılarda aynı mermiyi kullanması dikkat çekerken, ve PKK'nın birlikte hareket ettiği bir kez daha ortaya çıktı.

ADLİYE SALDIRISINDA ÜST AKIL FETÖ
PKK'lı teröristlerin, soruşturmalarını yürüten savcıların odalarını hedef aldığı saldırıyla ilgili savcı, kirli işbirliğiyle ilgili önemli bulgulara ulaşmıştı. Soruşturmayı bu yönde sürdüren savcı, saldırıda hedefi hain örgüt FETÖ'nün belirlediği, terörist saldırıyı ise eli kanlı örgüt PKK'nın yaptığını değerlendiriyor.


* BİRİ PKK

DEAŞ, yılbaşı gecesi 'da eğlenenleri hedef almıştı. PKK ise Adliyesi'ne saldırdı.


* BİRİ DEAŞ


* Çelik uçlu mermiler Reina'nın davurlarında dev delikler açmıştı.

FATİH ŞENDİL
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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