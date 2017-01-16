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dan tozu

Kadavradan kemik tozu
İzmir'de yaşayan avukat Uğur Kala'nın cenesinde yeterli olmadığı icin implant tedavisi yapılamadı. Diş hekimi Arda Hacaroğlu, dan elde edilen kemik tozuyla nakil yapmayı başardı. Kala, "Doktorum, kadavradan elde edilen kemik tozlarını kullanarak çeneme nakil yaptı. Yerleştirilen kemik tozları kendi kemiğimle butunleştikten sonra implant tedavisi gercekleştirildi" dedi.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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