Kadavradan kemik tozu

14 / 4
9 / -1
7 / 1
-12 / -26
8 / -2
10 / 0
6 / -1
-11 / -23
9 / 1
9 / 5
9 / 5
9 / -4
-3 / -13
6 / 3
3 / -10
-6 / -14
5 / 1
8 / 2
8 / 5
7 / 3
3 / -3
7 / -3
11 / 7
9 / -5
9 / 5
3 / -2
6 / -6
3 / -8
-6 / -17
7 / 1
8 / -1
12 / 6
5 / -6
-2 / -12
10 / 3
-6 / -13
5 / 1
6 / 2
9 / 1
6 / 2
6 / -3
-7 / -22
4 / -2
4 / -11
7 / -1
4 / 0
8 / -2
9 / 0
8 / 5
7 / -1
7 / 2
5 / -4
6 / -2
14 / 7
-7 / -16
6 / -3
7 / -3
11 / 4
15 / 2
12 / 3
8 / 5
12 / 5
8 / -1
8 / 6
1 / -11
10 / 0
5 / -2
4 / 0
5 / -4
12 / 5
5 / -6
6 / 2
2 / -13
8 / 5
5 / -3
8 / 5
İzmir'de yaşayan avukat Uğur Kala'nın cenesinde yeterli kemik olmadığı icin implant tedavisi yapılamadı. Diş hekimi Arda Hacaroğlu, kadavradan elde edilen kemik tozuyla nakil yapmayı başardı. Kala, "Doktorum, kadavradan elde edilen kemik tozlarını kullanarak çeneme nakil yaptı. Yerleştirilen kemik tozları kendi kemiğimle butunleştikten sonra implant tedavisi gercekleştirildi" dedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.