Bişkek yakınlarında düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağını okuyucularına 'Türk Hava Yolları uçağı Kırgızistan'da evlerin üzerine düştü' şeklinde servis eden BBC, büyük bir skandala imza attı.
BBC'den skandal: Türk Hava Yolları uçağı Kırgızistan'da evlerin üzerine düştü
ACT Havayolları'na ait bir kargo uçağı, bu sabah yerel saatle 07.30'da Hong Kong-Bişkek seferini yaparken Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında bir köye düştü. 32 kişinin yaşamını yitirdiği bu faciayı okuyucularına "Türk Hava Yolları uçağı Kırgızistan'da evlerin üzerine düştü" şeklinde aktaran BBC, büyük bir skandala neden oldu
TEPKİYE RAĞMEN HABERİ DEĞİŞTİRMEDİ
Uçak veya mürettebatının Türk Hava Yolları ile herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı kazayı dünya basınına THY fotoğrafları da kullanarak servis ederek kirli bir manipülasyona öncülük yapan BBC, olayın dünya basınında da bu şekilde yer bulmasına sebep oldu. Yüzlerce kişi BBC'ye tepki gösterdi, THY, uçakla bir bağlantısı olmadığını açıkladı, ancak BBC haberinde değişiklik yapmadı, attığı spekülatif tweeti de silmedi.
THY'YE KİRLİ SALDIRI
Son yıllarda yaptığı atılımlarla dünya havacılık piyasasının yıldızlarından olan Türk Hava Yolları'na karşı yapılan bu kirli saldırı, kamuoyunda güçlü şekilde tepkiyle karşılandı.
BBC'den ve ilgili diğer yayın kuruluşlarından bir özür gelip gelmeyeceği merak konusu. Kamuoyu, THY'nin ilgili kuruluşlar hakkında hukuki yollara başvurmasını bekliyor.
THY'DEN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları, düşen uçağın THY'ye ait olduğu yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.
THY'nin söz konusu açıklaması şöyle:
"Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve Bişkek Manas Uluslarası Havalimanı'na gitmekte olan ACT Havayolları'na ait TC-MCL tescilli kargo uçağı Bişkek yakınlarında saat 01:40 UTC (Türkiye saatiyle 04:40) civarında düşmüştür. Düşen uçağın ve mürettebatının Türk Hava Yolları'na ait olmadığı kamuoyuna duyurulur."
İngiliz medyası bu kez de THY'yi hedef aldı
Türk Hava Yolları'nın (THY) uluslararası alandaki başarısı Batı'yı çıldırtmaya devam ediyor. İngiliz medyasından BBC bu sabah Kırgızistan'da düşen kargo uçağına ilişkin haberi Türk Hava Yolları'na aitmiş gibi paylaşarak başarılı Türk markasını karalamaya çalıştı.
Etiketler: Türk Hava Yolları , THY , BBC , ACT Havayolları
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İngiliz bu yapması gerekeni yapıyor neden bu kadar şaşırıyorsunuz onu anlamadım bunları ve diğerlerini dost sananlar ahmak o kadar. Hele hele almanlar yok mu en büyük düşmanımız almanlardır çünkü hep dost görünüp bizi arkamızdan pand........ anlıyorsunuz.
THY bu alçak yalancılara en büyük tazminat davasını açarak bu yalan makinesini donuna kadar almaz ise bundan sonra bu tür provakasyonlara açık hale gelir.Davayı kazanıp bunun gibi medya görüntülü tüm gizli haber alma örgütlerinde tekzip ettirip bu alçak yalancılara abd Başkanı trap gibi yalancılıklarını yüzüne vurmalı.THY,larının sponsorluk harcamalarının bir kısmı ile bir uluslar arası Hukuk şirketi ile bu iş olur.
THY mutlaka dava acmali. ticari itibari soz konusu!!takipcisiyiz.
bir Kizildereli hikayesi;.Koca bir irmakta sadece 2 balik yasasa ve bu baliklar kavga etmeye baslasa,biliniz ki oradan bir Ingiliz( INGILLI) gecmistir der,;)
ADİLİKTE ALÇAKLIKTA SINIR TANIMAZ İNGİLİZİ ,ABD LİSİ
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