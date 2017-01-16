İnatçı yüzük

Şanlıurfa'da yaşayan 11 yaşındaki Hüseyin A., evde bulduğu bir yüzüğü parmağına taktı. Bir süre sonra ise çıkartmakistedi. Ancak parmağına sıkışanyüzük bir türlü çıkmak bilmedi. Ailesi itfaiye müdürlüğüne giderek yardım istedi. Yüzüğü kontrol eden itfaiye erleri, acılar içinde kıvranan küçük çocuğu hastaneye götürdü. Ekipler, doktorlarla birlikteçocuğun parmağındaki yüzüğü herhangibir sorun yaşanmadan çıkarttı.
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