İnatçı yüzük

Şanlıurfa'da yaşayan 11 yaşındaki Hüseyin A., evde bulduğu bir yüzüğü parmağına taktı. Bir süre sonra ise çıkartmak istedi. Ancak parmağına sıkışan yüzük bir türlü çıkmak bilmedi. Ailesi itfaiye müdürlüğüne giderek yardım istedi. Yüzüğü kontrol eden itfaiye erleri, acılar içinde kıvranan küçük çocuğu hastaneye götürdü. Ekipler, doktorlarla birlikte çocuğun parmağındaki yüzüğü herhangi bir sorun yaşanmadan çıkarttı.