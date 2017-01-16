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İlk tur tamam

teklifinde ilk tur oylamalarında sona gelindi. Muhalefetin her türlü engellemelerine rağmen Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni getirecek olan teklif, kabul edildi. Sıra refeandum oylamasında...

İlk tur tamam
TBMM'de Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerinde sona gelindi. CHP'li vekiller, oylama kabinlerinden uzun süre çıkmayarak teklifin görüşmelerini engellemeye çalıştı. Genel Kurulu'nun önceki gün başlayan toplantısı da dün sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Teklifin bütçe ile ilgili 15'inci maddesi oylamasına 483 milletvekili katıldı. 341 kabul, 134 ret, 5 boş, 2 geçersiz, 1 de çekimser oy çıktı. Maddeye göre bütçenin süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılacak. Geçici bütçe kanunu da çıkarılamazsa, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacak.

ATIFLAR TEMİZLENİYOR
Teklifin 16'ncı maddesinin oylamasına 482 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı. Madde, yeni sisteme uyum için Anayasa'nın bazı maddelerindeki atıfları çıkartıyor. AK Parti, teklifin görüşmelerini dün tamamlamayı planlıyordu ancak CHP'liler bunu engellemek için yeni bir taktik daha devreye soktu. CHP'li milletvekilleri AK Parti ve MHP'lilerin oylarını kullanmasını bekledikten sonra kabinlerin önünde sıra oluşturdular. Kabinlere giren CHP'liler dakikalarca dışarı çıkmadı. Böylece oylama iki saate yakın devam etti. CHP'nin engellemesi nedeniyle teklifin görüşmeleri tamamlanamadı.

REFERANDUM EN ERKEN 26 MART'TA
Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekillerini oylama kurallarına uymaları ve kabinleri işgal etmemeleri konusunda sık sık uyardı. HDP, genel Kurul'u protesto etmekten vazgeçti. Dün akşam görüşülen teklifin 17. maddesi de 342 oyla kabul edildi. Maddeye göre Meclis'in bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi 3 Kasım 2019'da yapılacak. Yürürlülük ve ilga maddelerini içeren 18. madde ise 344 kabul oyuyla geçti. TBMM Genel Kurulu, bu Çarşamba referandum oylaması için mesai yapacak. Referandumun en erken 26 Mart Pazar günü en geç de 16 Nisan Pazar günü yapılmasını planlıyor.

ERKEN SEÇİM İPİNE SARILDILAR
Anayasa değişikliği teklifi oylamasında fire olacağı umudunu kaybeden CHP, yeni taktik arayışlara girdi. Parti yönetimi, bu hafta yapılacak ikinci tur görüşmelerinde yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP'nin erken seçim teklifini, birkaç gün içinde Meclis'e sunması bekleniyor. AK Parti ve MHP'den gelen 'erken seçim' tartışmalarını dikkate alan CHP, teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde de Kasım ayında erken seçim sandığının kurulacağını öngörüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, grup başkanvekillerine seçim teklifi hazırlamaları yönünde talimat verdi. Seçim teklifinin gerekçesini ise "Meclis'te rejim değişikliğine yol açacak bir anayasa değişikliği yapılıyor. Oysa seçmen 1 Kasım seçimlerinde böyle bir değişikliği bilerek oy kullanmadı. O yüzden anayasa görüşmeleri askıya alınarak hemen seçime gidilmeli" görüşü oluşturacak. CHP bir yandan da 330 sınırı aşılarak referandum kararı çıkması halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

Zübeyda YALÇIN- Evrin GÜVENDİK
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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