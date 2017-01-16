Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 ay önce bir apartmanda yangın çıktı. 5'nci katta mahsur kalan, 10 yaşındaki oğlunu kurtarmak için balkondan aşağıda bekleyenlere sarkıtan, daha sonra kendisiatlayarak yaralanan kahraman anneZeycan Çavuşoğlu yangın sırasındayaşadıkları korku dolu anları anlattı. Hastanede tedavisi süren Çavuşoğlu "İki ölümden birini seçtim ama Allah'ım bizi korudu. O anda kendimi hiç düşünmedim, aklımda sadece çocuğum vardı ve ona bir şey olacak diye çok korktum. Önceoğlumu balkondan sarkıtarak, aşağıdabekleyen vatandaşlara bıraktım.Arkasından da Allahuekber diyerekve kelime-i şehadet getirerek aşağıyaatladım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.