Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 ay önce bir apartmanda yangın çıktı. 5'nci katta mahsur kalan, 10 yaşındaki oğlunu kurtarmak için balkondan aşağıda bekleyenlere sarkıtan, daha sonra kendisi atlayarak yaralanan kahraman anne Zeycan Çavuşoğlu yangın sırasında yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Hastanede tedavisi süren Çavuşoğlu "İki ölümden birini seçtim ama Allah'ım bizi korudu. O anda kendimi hiç düşünmedim, aklımda sadece çocuğum vardı ve ona bir şey olacak diye çok korktum. Önce oğlumu balkondan sarkıtarak, aşağıda bekleyen vatandaşlara bıraktım. Arkasından da Allahuekber diyerek ve kelime-i şehadet getirerek aşağıya atladım" dedi.