Her ilde 2. parti için çalıştı

Kırıkkale CumhuriyetBaşsavcılığı'ncayürütülen soruşturmakapsamındaKırıkkale AğırCeza Mahkemesi'ndeaçılan davada,"Anayasal düzeniortadan kaldırmayateşebbüs etmek,silahlı terör örgütüneüye olmak, örgüte himmettoplamak" suçlarındanyargılanan 16 sanıktanM.K, etkin pişmanlıkhükümlerinden faydalanarak,örgütün adliye yapılanmasınailişkin bilgiler verdi.Terör örgütünün adliyeyapılanmasının 11 dar bölgeyeayrıldığını söyledi. M.K, örgütün2014 yerel seçimlerinde herilde ikinci partinin, 2015'tekimilletvekilliği seçimlerindede Kırıkkale ve İç Anadolu'daMHP, doğuda HDP, Antalya veİzmir'de CHP'nin desteklenmesitalimatını verdiğini vurgulayarakşunları söyledi:
"HER İLDE İKİNCİ PARTİ"
"Örgüt içindeki her kişiden seçimlerde 10 AK Parti'linin kazanılması istendi. Bu yönde her ilde çalışmalar yapıldı. Örgütün seçimlere dahil olması, AK Parti aleyhine çalışmaları çok yanlıştı."
AYRILAN ZARAR GÖRÜR
Hiç kimsenin elini kolunu sallayarak örgütten ayrıldığını görmediğini söyleyen M.K, örgütten ayrılanın mutlaka zarar gördüğünü, "şefkat tokadı"yla eşi ve çocuklarına zarar verilmeye çalışıldığını öne sürdü.
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