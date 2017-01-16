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Her ilde 2. parti için çalıştı

davasında pişmanlıktan faydalanan itirafçı, örgütün 2014 ve 2015 lerinde “her ilde ikinci parti için” çalıştığını anlattı

Her ilde 2. parti için çalıştı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte himmet toplamak" suçlarından yargılanan 16 sanıktan M.K, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, örgütün adliye yapılanmasına ilişkin bilgiler verdi. Terör örgütünün adliye yapılanmasının 11 dar bölgeye ayrıldığını söyledi. M.K, örgütün 2014 yerel lerinde her ilde ikinci partinin, 2015'teki milletvekilliği seçimlerinde de Kırıkkale ve İç Anadolu'da MHP, doğuda HDP, Antalya ve İzmir'de CHP'nin desteklenmesi talimatını verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"HER İLDE İKİNCİ PARTİ"
"Örgüt içindeki her kişiden seçimlerde 10 AK Parti'linin kazanılması istendi. Bu yönde her ilde çalışmalar yapıldı. Örgütün seçimlere dahil olması, AK Parti aleyhine çalışmaları çok yanlıştı."

AYRILAN ZARAR GÖRÜR
Hiç kimsenin elini kolunu sallayarak örgütten ayrıldığını görmediğini söyleyen M.K, örgütten ayrılanın mutlaka zarar gördüğünü, "şefkat tokadı"yla eşi ve çocuklarına zarar verilmeye çalışıldığını öne sürdü.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi 02:21
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