Güvercin uçuverdi!

Hırsızlar, bu kez emekli iki arkadaşın baktığı altın değerindeki güvercinlere göz dikti. Kuşların bulunduğu kulübenin kapısını balyozla açamayınca, duvarı iş makinesiyle kırıp içeriye girdi. 50 bin TL’lik 80 güvercini alıp gitti!
Adana'nın Çukurova İlçesi'nde yaşayan emekli olan arkadaşlar Zeynel Niğdelioğlu (57) ve Ramazan Özdemir (53), güvercinlere merak saldı. Hobi olarak başladıkları uğraşı ilerleten arkadaşlar, güvercin beslemek için boş bir araziye kulübe yaptı. Kulübeyi de özel olarak hazırlattı. İlk olarak 20santim kalınlığında bir beton kapıyaptırdı. Kapıya 3 ayrı çelik kasakilidi yaptıran arkadaşlar, özelbir alarm ve aydınlatma sistemiyaptırmayı da unutmadı. Günlerinin büyük bir bölümünü güvercinlerle geçiren arkadaşlar, geçtiğimiz gün kuşlarını kafese koyup, kapıyı kilitleyip evlerine gitti. Tam da bu anda hırsızlar,altın değerindeki kuşları çalmakiçin harekete geçti. İlk olarak kulübenin kapısını balyozla vurarak kırmaya çalışsalar da fayda etmedi. Bu defa araziye iş makinesi getirip duvarın bir bölümünü deldi. İçeri girip 150 güvercinden 80'ini alıp gitti! Sabah kulübeye gittiklerinde manzarayı gören iki arkadaş ise şoka girdi.
CİN FİKİRLİLER...
Hemen polis ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede hırsızların 50 bin TL değerindeki güvercinleri çaldığı, çelik dolaplarda tutulan 70'ini almaya fırsat bulamadığı belirlendi. Bütün zamanlarını güvercinlerle geçirdiğini ve duruma çok üzüldüğünü belirten Özdemir, şunları söyledi: "Bizim için çok değerli olan kuşlarımızı bilen birileri çaldı. Kapıyı balyoz darbeleri ile kırmayı çalışmışlar, ancak başaramamışlar. Duvarı delmek daha kolaylarına gelmiş, bunun için de iş makinesi çalıp getirmişler. Duvarı kırıp içeriye girdikten sonra kuşlarımızı götürmüşler. Yaklaşık 50 bin lira zararımız var. İş makinesinin sahibine ulaştık. Polistenkuşlarımızı çalanları ortayaçıkarmasını istiyoruz."
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