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Gitti canının yarısı

Gitti canının yarısı
İstanbul 'nda ikiz kardeşi ve dedesi ile yolda yururken, 7 katlı binanın cokmesiyle enkaz altında kalan 5 yaşındaki Mehmet Kaan Özdener, Ordu'nun Kumru İlcesi'nde gozyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İkiz cocuklarından birini kaybeden anne Lena Özdener, evladının tabutuna son kez dokunarak yürekleri dağladı. Evlat acısı yaşayan genç kadın güçlükle ayakta durdu.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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