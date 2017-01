Geri dön kızım

Kocaeli Darıca'da yaşayan E.İ.(16) bir süre U.B. (25) ile arkadaşlık etti. Ancak çıkan tartışma sonucu genç kız, U.B.'den ayrılmak istedi. Durumu hazmedemeyen U.B. bir süre kızı tehdit etti. Son olarak 9 Ocak günü genç kızın işyerine gitti. U.B., talihsiz kızı kaçırdı. Kızının eve dönmemesinden şüphelenen baba, durumu polis ekiplerine haber verdi. Acılı baba Murat İbiş, şunları söyledi: "Kaçırıldığı gün kızım beni aradı. 'Baba şikayetini geri alırsan beni gönderecekler' dedi. Kızımın can güvenliğinden endişeliyim. Polis her yerde onları arıyor. O şahıs kızımı zorla orada tutuyor. Kızım benim her şeyimdi. Henüz 16 yaşında, daha çocuk. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum."