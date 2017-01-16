Firari mahkum kendini kitledi

Zonguldak'ta bir süre önce cezaevinden firar eden 1 çocuk babası Yalçın Enli'nin evine geldiği bilgisini alan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Kendisini 4'üncü kattaki eve kilitleyen Enli, balkona çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri branda açarak önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Enli, kapıyı açarak teslim oldu. Tehdit, silahlı tehdit, hırsızlık ve hakaret gibi 7 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Yalçın Enli, işlemlerinin ardından firar ettiği cezaevine gönderildi.