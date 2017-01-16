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'dan 'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı , Kırgızistan Cumhurbaşkanı 'i telefonla arayarak kendisine uçak kazasında yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.

Erdoğandan Atambayeve taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 'e, ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Atambayev'i telefonla aradı.

ACT Havayolları'na ait kargo uçağının Kırgızistan'da evlerin üzerine düşmesi neticesinde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirttiği telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaya ilişkin de bilgi aldı.

Daça Suu köyündeki evlerde hasara da yol açan kazada hayatlarını kaybedenler için rahmet dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atambayev'e taziyelerini iletti.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi 17:05
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