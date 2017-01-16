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Ekmek teknesi mezarı oldu

Ekmek teknesi mezarı oldu
Bolu'da Halil Tor (38) ve Furkan Özçelik (19) geçen Salı balık tutmak için Köprübaşı Baraj Gölü'ne açıldı. Ancak ikili geri dönmedi. Endişelenen yakınları durumu polise bilrdirdi. Barajda yapılan arama çalışmalırında teknenin battığı anlaşıldı. Furkan Özçelik'in cesedi önceki gün batan teknenin 10 metre uzaklığında bulunmuştu. Halil Tor'un cansız bedeni ise dün 20 metre derinlikten çıkartıldı.
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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