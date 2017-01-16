Ekmek teknesi mezarı oldu

Bolu'da Halil Tor (38) ve FurkanÖzçelik (19) geçen Salı balıktutmak için Köprübaşı BarajGölü'ne açıldı. Ancak ikili geridönmedi. Endişelenen yakınlarıdurumu polise bilrdirdi. Barajdayapılan arama çalışmalırındateknenin battığı anlaşıldı. FurkanÖzçelik'in cesedi öncekigün batan teknenin 10 metreuzaklığında bulunmuştu. HalilTor'un cansız bedeni ise dün20 metre derinlikten çıkartıldı.
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