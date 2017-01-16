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‘Drone’lar hayatın her alanına girdi

‘Drone’lar hayatın her alanına girdi
Havadan görüntü alan insansız hava aracı 'drone'ların kullanım alanı arttı. Türkiye'de de sayıları hızla artan "drone"lar hayatın pek çok alanında kullanıldı. Güvenlik, arama-kurtarma gibi alanlarda "drone"lardan etkin biçimde yararlanmaya başlayan Türkiye, "emlakçı", "garson" ve "kurbanlık kovalayan" insansız hava araçlarıyla da tanıştı. Ülkemizde kayıtlı insansız hava araçlarının sayısı geçen yıl sonunda 8 bin 349'a, bu araçları kullananların sayısı ise 11 bin 839'a ulaştı.
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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