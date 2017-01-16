‘Drone’lar hayatın her alanına girdi

Havadan görüntü alan insansız hava aracı 'drone'ların kullanım alanı arttı. Türkiye'de de sayıları hızla artan "drone"lar hayatın pek çok alanında kullanıldı. Güvenlik, arama-kurtarma gibi alanlarda "drone"lardan etkin biçimde yararlanmaya başlayan Türkiye, "emlakçı", "garson" ve "kurbanlık kovalayan" insansız hava araçlarıyla da tanıştı. Ülkemizde kayıtlı insansız hava araçlarının sayısı geçen yıl sonunda 8 bin 349'a, bu araçları kullananların sayısı ise 11 bin 839'a ulaştı.