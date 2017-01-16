Cankurtaran!

Zonguldak'ta dün tekneden tekneye atlarken denize düşen AhmetKeskin, suda çırpınmaya başladı. Bu sırada sahilde bulunan Yalçın Durmuş,suya atladı. Yüzerek yanına ulaştığıAhmet Keskin'i tekneye bindirerekkıyıya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Keskin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yalçın Durmuş'un Ahmet Keskin'i kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Genç adam, geçen 9 Ocak'ta intihar etmek amacıyla denize atlayan İbrahim Öztürk'ü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mücahit Yavuz'la birlikte kurtarmıştı. Hayat kurtardığı için mutlu olduğunu belirten Yalçın Durmuş, "Sahil kenarında iken bir ses geldi. Tekneye atlayayım derken dengesini kaybedip düşmüş. Ben hala milleti şaka yapıyorzannediyorum. Arkamı dönünceadamın boğulmak üzere olduğunufark ettim. Gittik, kurtardık. Diğerolayda da şans eseri denk geldi. Bizedenk geliyor, anlamadım" dedi.
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