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Cankurtaran!

Yalçın Durmuş, 5 gün içinde biri denize düşen, diğeri ise intihara kalkışan iki kişinin hayatını kurtardı...

Cankurtaran!
Zonguldak'ta dün tekneden tekneye atlarken denize düşen Ahmet Keskin, suda çırpınmaya başladı. Bu sırada sahilde bulunan Yalçın Durmuş, suya atladı. Yüzerek yanına ulaştığı Ahmet Keskin'i tekneye bindirerek kıyıya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Keskin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yalçın Durmuş'un 'i kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Genç adam, geçen 9 Ocak'ta intihar etmek amacıyla denize atlayan İbrahim Öztürk'ü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mücahit Yavuz'la birlikte kurtarmıştı. Hayat kurtardığı için mutlu olduğunu belirten Yalçın Durmuş, "Sahil kenarında iken bir ses geldi. Tekneye atlayayım derken dengesini kaybedip düşmüş. Ben hala milleti şaka yapıyor zannediyorum. Arkamı dönünce adamın boğulmak üzere olduğunu fark ettim. Gittik, kurtardık. Diğer olayda da şans eseri denk geldi. Bize denk geliyor, anlamadım" dedi.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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