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elebaşı Öcalan'la yan yana

Terör örgütleri FETÖ ve adına faaliyette bulunmak suçundan hakkında yakalama kararı alınan Cumhuriyet'in eski genel yayın yönetmeni firari 'ın PKK elebaşı Öcalan'la fotoğrafı ortaya çıktı. Yanında ise şu an Doğan medyasında yazarlık yapan ve CHP'li Şafak Pavey'in de annesi olan 'ın olduğu görülüyor.

Can Dündar elebaşı Öcalanla yan yana
MİT TIR'ları savasında yargılanan, 'terör örgütü FETÖ ve adına faaliyette bulunmak' suçundan hakkında gözaltı kararı alınan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni , kapatılan Özgür Gündem'in 22 Haziran'da bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı nedeniyle yargılanan gazeteci Can Dündar hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Dündar'ın firari olarak Almanya'da yaşadığı bilinirken, bugün 1994'e ait ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı.

Suriye'de çekildiği öğrenilen fotoğrafta, Can Dündar'ın bulunduğu odadaki diğer isimler dikkatleri çekti. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı karede Can Dündar, ve 'ın da bulunduğu görüldü. Dündar, Aldoğan ve Önal, Öcalan'la sohbet ediyor.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi 15:10
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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yşl yşl

resime bakınca her halde icerisinde bu kadar hain barındıran bir devlet yoktur

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2017 00:24
Mustafa Mustafa

Bu ülkede bu hainleri, sempatizanlarını ve şakşakçılarını gönderin beslemeyin bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Acımayana acınmaz. Akıl tutulması mı yaşıyoruz? bu kadar aileyi çoluğundan çocuğundan ayıran bölen bunlar. Hala bomba patlatmayla bir şeyler elde edeceğini uman arkadaki devletlere de dersini önüne koyma zamanı geldi. Şakşakçılarını bu ülkeden temizlemeden bu düzen devam eder. Bu hainleri büyüten, besleyen dünyada kim varsa bunların peşine özel tim göndermek gerek bedelini ödetmek gerek hangi ülkeyle uğraştıklarını yüz yıl unutmaması gerek. İçerde hainde dolu olsa korkaklardan korkulmaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 16.01.2017 20:42
Adnan Adnan

jon dündarla ilgili hiç bir şey artık şaşırtmıyor,hainlik genlerinde oluşmuş ve resme girenlere bir bakın,Utanmasalar hepsi bebek katili sevicisinin boynuna sarılıp öpecekler.Sevgileri gözlerinden okunuyor.Diğer şaşırtmayanlar aydının kirli kalemi yazgülü,bu günkü yazı ve sosyal medya hesaplarına bakın bebek katili seviciliğinde hangi aşamaya geldiğini daha iyi anlarsınız.şafak paveyin annesine gelince,bebek katiline o kadar içten bakıyorki hayranlığı zirvede.Demek şafak bebek katili seviciliğini annesinden almış biliyorsunuz diğer bir bebek katili esedi şamda ziyaret eden chp ekibin tercumanı ve en etkili üyesi idi,ayrıca hdpkk,lı solecanı;beraber çok iyi salladık diyerek hayranlıkla ilk kutlayanlardandı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 16.01.2017 20:00
MELİH ABİ MELİH ABİ

Kıravatlı ve takım elbiseli zattan maymun daha yakışıklı

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 16.01.2017 16:50
hyadın hyadın

vatan haini deyince kızanlar a buna ne dewrsiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 16.01.2017 16:50
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