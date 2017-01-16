Suriye'de çekildiği öğrenilen fotoğrafta, Can Dündar'ın bulunduğu odadaki diğer isimler dikkatleri çekti. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı karede Can Dündar, Ayşe Önal ve Yazgülü Aldoğan'ın da bulunduğu görüldü. Dündar, Aldoğan ve Önal, Öcalan'la sohbet ediyor.
Can Dündar elebaşı Öcalan'la yan yana
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak suçundan hakkında yakalama kararı alınan Cumhuriyet'in eski genel yayın yönetmeni firari Can Dündar'ın PKK elebaşı Öcalan'la fotoğrafı ortaya çıktı. Yanında ise şu an Doğan medyasında yazarlık yapan Yazgülü Aldoğan ve CHP'li Şafak Pavey'in de annesi olan Ayşe Önal'ın olduğu görülüyor.
Suriye'de çekildiği öğrenilen fotoğrafta, Can Dündar'ın bulunduğu odadaki diğer isimler dikkatleri çekti. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı karede Can Dündar, Ayşe Önal ve Yazgülü Aldoğan'ın da bulunduğu görüldü. Dündar, Aldoğan ve Önal, Öcalan'la sohbet ediyor.
Etiketler: PKK , Abdullah Ocalan , can dündar , Yazgülü Aldoğan , Ayşe Önal
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resime bakınca her halde icerisinde bu kadar hain barındıran bir devlet yoktur
Bu ülkede bu hainleri, sempatizanlarını ve şakşakçılarını gönderin beslemeyin bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Acımayana acınmaz. Akıl tutulması mı yaşıyoruz? bu kadar aileyi çoluğundan çocuğundan ayıran bölen bunlar. Hala bomba patlatmayla bir şeyler elde edeceğini uman arkadaki devletlere de dersini önüne koyma zamanı geldi. Şakşakçılarını bu ülkeden temizlemeden bu düzen devam eder. Bu hainleri büyüten, besleyen dünyada kim varsa bunların peşine özel tim göndermek gerek bedelini ödetmek gerek hangi ülkeyle uğraştıklarını yüz yıl unutmaması gerek. İçerde hainde dolu olsa korkaklardan korkulmaz.
jon dündarla ilgili hiç bir şey artık şaşırtmıyor,hainlik genlerinde oluşmuş ve resme girenlere bir bakın,Utanmasalar hepsi bebek katili sevicisinin boynuna sarılıp öpecekler.Sevgileri gözlerinden okunuyor.Diğer şaşırtmayanlar aydının kirli kalemi yazgülü,bu günkü yazı ve sosyal medya hesaplarına bakın bebek katili seviciliğinde hangi aşamaya geldiğini daha iyi anlarsınız.şafak paveyin annesine gelince,bebek katiline o kadar içten bakıyorki hayranlığı zirvede.Demek şafak bebek katili seviciliğini annesinden almış biliyorsunuz diğer bir bebek katili esedi şamda ziyaret eden chp ekibin tercumanı ve en etkili üyesi idi,ayrıca hdpkk,lı solecanı;beraber çok iyi salladık diyerek hayranlıkla ilk kutlayanlardandı.
Kıravatlı ve takım elbiseli zattan maymun daha yakışıklı
vatan haini deyince kızanlar a buna ne dewrsiniz
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