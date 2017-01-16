Bu da kar sörfü!

Kara kış bu sene Türkiye'yi esir aldı. Ülkenin doğusunda yaşayanlar, karla mücadeleyi bırakıp sefasını sürmeye başladı. Ağrı'da kayak takımlarını alan gençler, atın hamutlarına uzunca bir ip bağladı. Atları koşturan gençlerin kar üzerinde kayarken çekilen görüntüleri, deniz sörfünü aratmadı. Kayak tutkunu Mustafa Çiçek (15), "atlı kayak" yapmanın çok keyifli olduğunu, anlattı. Bingöl'de yaşayan 61 yaşındaki SıdıkCantimur, hayatında ilk defa kayaklatanıştı. Kentin 35 kilometre uzaklığındaki kayak merkezinde kayak takımlarıyla üstün performans gösteren Cantimur, herkesin beğenisini topladı. Özgüveniyle takdir kazanan Cantimur, "Bu yaşta elimi neye atsamyaparım" açıklamasını yaptı.
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