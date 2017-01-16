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Bir hayal daha gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘14 yıllık hayalimdi’ dediği nin ilki, ’ta tamamlandı...

Bir hayal daha gerçek oldu
Sağlık Bakanlığı'nın projelerinin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi, bugün hasta kabulüne başladı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca, "Yozgat Şehir Hastanesi'nin ülkemizde açılan ilk şehir hastaneleri arasında olması bizleri heyecanlandırıyor. Hastanemiz 61 yoğun bakım yatağı, 13 özel tutuklu yatağı, 18 ameliyathanesi, 113 poliklinik muayene odası, 43 poliklinik destek odası, 2 süit odası ve tüm hasta odalarında banyo, tuvaleti içerisinde hizmet kapasitesi artırılmış bir şekilde sadece Yozgat'a değil, çevre illere de sağlık hizmeti verecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ekim ayında yaptığı açıklamada, "Şehir hastaneleri benim 14 yıllık hayalim. Hiç de kolay bir süreç olmadı, inanmayanlar da oldu. Sonunda yoluna girdi" demişti.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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