Baba gurur!

Hasan Derin, evlendikten 12 yıl sonra ikizlerini kucağına aldı. Hayatını beyin felci nedeniyle hareket etmekte zorlanan çocuklarına adadı. 2 kardeş ise TEOG sınavında derece yaparak babalarını gururlandırdı
İzmirli Hasan Derin (43), beyin felci olan ikiz çocuklarına gözü gibi baktı. 16 yaşındaki ikizlerise Temel Eğitimden OrtaöğretimeGeçiş (TEOG) sınavında dereceye girerek babalarına büyük bir gurur yaşattı. Derin, evlendikten 12 yıl sonra dünyaya gelen ikizleri sayesinde hayata sarıldı. Ancak Ufuk ve Utku adlı ikizler, 2 yaşındayken rahatsızlandı. SerebralPalsi (beyin felci) teşhisi konulançocuklar, hastalık nedeniyle hareketetmekte ve yürümekte zorlandı. Baba Derin ise eşi Kıymet Derin ile birlikte çocuklarının hayata bağlanması için çabaladı. 16 yaşına gelen çocuklarına bebek gibi bakan baba Derin, onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaktan bir an olsun yılmadı. Yıllardır bebek gibi yemek yedirdiği, yıkadığı ve kıyafetlerini giydirdiği çocuklarını, eğitimden geri kalmamaları için, her gün tekerlekli sandalyeyle okula ulaştırdı. Teneffüslerde çocuklarının tuvalet,yemek gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Babalarının fedakarlığı sayesinde eğitimlerine devam eden Utku ve Ufuk ise başarılara yelken açtı. Doğanlar HüsnüBornovalı Ortaokulu'na giden ikizler, bir yandan hastalıkla mücadele ederken, bir yandan da gece gündüz ders çalıştı.
BRAVO ÇOCUKLAR
Ailelerinin maddi durumu nedeniyle özel kurslara gitmeyen ikizler, kendi imkanlarıyla TEOG sınavına hazırlandı. İkizlerden Ufuk, TEOG sınavlarındaokul birincisi, ikizi Utku ise okul11'incisi olmayı başardı. Çocuklarının başarısından gurur duyduğunu belirten Hasan Derin, ikizlerinin günlük hayattaki ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayamadıklarını anlattı. Her sabah Utku'yu tekerlekli sandalyeye oturttuğunu, Ufuk'u ise elinden tutarak okula götürdüğünü söyleyen baba, "Çocuklarım, okula başladıklarıgünden beri çok başarılılar, onlarınTEOG'da da böyle bir başarıgöstereceklerini biliyordum. Onlarlagurur duyuyorum" ifadesini kullandı. Okulun Müdür Vekili Gözde Yoksul ise ikizlerin derslerinde çok başarılı olduklarını belirterek bu başarının perde arkasında ailenin yoğun ilgisinin olduğunu vurguladı.
MÜHENDİS OLMAK İSTİYORLAR
Beyin felci hastalığıyla mücadele eden ikizler, kendilerini her gün okula götürüp getiren ve sınıftaki ihtiyaçlarını karşılayan babalarının emeğine, TEOG'da dereceye girerek karşılık verdi. İkizlerden Ufuk, bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyledi. Utku da kardeşi gibi bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirtti.
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