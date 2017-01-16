Ayrılık durağı

İstanbul'da 31 Aralık günü sevgilisinden ayrılan bir genç, kız arkadaşına kısa mesaj atarak intihar edeceğini söyledi. Okmeydanı metrobüs durağının üst geçidine gitti. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, ikna çabalarına başladı. Ancak başarılı olamadı. Kendisine yaklaşmaya çalışan polisleri sürekli olarak reddeden genç, bir süre sonra sigara içmeye başladı. Bu sırada polis,üst geçidin altından dolaşarakgencinarkasına geçti. Burada beklemeye başladı. Ailesine el işaretiyleuyarıda bulunan genç, bir anlıkdalgınlığı sonucu arkasındanyaklaşan polis tarafındankorkuluklardan alındı. Tekrardan intihara kalkışmaması için diğer polis ekipleri de yardıma koştu. Ancak şahıskurtarıldığı esnada bayılarak yeredüşmesinin ardından krize girdi. Bunun üzerine üst geçidin altında bekleyen sağlık ekiplerine haber verildi. Üst geçide gelmeleri istendi. Ekiplerinilk müdahalesinin ardından genç,ambulansla Şişli Hamidiye EtfalEğitim ve Araştırma Hastanesi'nekaldırarak tedavi altına aldı. Polisolayla ilgili inceleme başlattı.
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