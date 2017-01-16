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Ayrılık durağı

Sevgilisinden ayrılan genç, metrobüs durağının üst geçidine çıktı. a kalkıştı. Polis tarafından kurtarıldı

Ayrılık durağı
İstanbul'da 31 Aralık günü sevgilisinden ayrılan bir genç, kız arkadaşına kısa mesaj atarak edeceğini söyledi. Okmeydanı metrobüs durağının üst geçidine gitti. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, ikna çabalarına başladı. Ancak başarılı olamadı. Kendisine yaklaşmaya çalışan polisleri sürekli olarak reddeden genç, bir süre sonra sigara içmeye başladı. Bu sırada polis, üst geçidin altından dolaşarak gencinarkasına geçti. Burada beklemeye başladı. Ailesine el işaretiyle uyarıda bulunan genç, bir anlık dalgınlığı sonucu arkasından yaklaşan polis tarafından korkuluklardan alındı. Tekrardan intihara kalkışmaması için diğer polis ekipleri de yardıma koştu. Ancak şahıs kurtarıldığı esnada bayılarak yere düşmesinin ardından krize girdi. Bunun üzerine üst geçidin altında bekleyen sağlık ekiplerine haber verildi. Üst geçide gelmeleri istendi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından genç, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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