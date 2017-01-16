Avşar kızına kötü haber

Yurt genelinde yaşanan kotu hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Doğu illerimiz karla mucadele ederken, Ege'de aşırı yağışlar sele yol actı. Balıkesir'in Ayvalıkilçesinde de unlu sanatcı HülyaAvşar'ın teyzesinin evi şiddetliyağışlar sebebiyle sular altında kaldı.
ÇİLE 9 YILDIR SÜRÜYOR
Avşar kızının doğup buyuduğu Sakarya Mahallesi AtatürkCaddesi'ndeki ev, şiddetli yağmurdan sonra adeta sulara gomuldu. Teyze Hatice Kayserili ile 5 kişilik ailesi sel sularından her defasında zarar gormekten bıktıklarını soyleyip, yardım istedi. 1965 yılından bu yana oturdukları evin alt katını her yağmurda su bastığını anlatan Hatice-Ufuk Kayserili son 9 yıldır aynı cileyi cektiklerini belirtti.
YEĞENİM NE YAPSIN?
Avşar kızının teyzesi olmanın dezavantajını yaşayan Hatice Kayserili, şoyle konuştu:"Yaşadığımız sıkıntıyı yetkililere ilettiğimiz de bize 'HülyaAvşar size yeni eşyalar alsın veevinizi dayayıp döşesin' şeklinde komik cevaplar veriyorlar. Artık her yağmurda uyku uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerin gorevlerini yapıp, bu menfezi ıslah etmelerini istiyoruz. Yargıya başvuracağız."
TEYZENİN FERYADI... Hülya Avşar'ın teyzesi Hatice Kayserili, "Her yağmur yağdığında bu çileyi çekiyoruz" diyerek yardım istedi.
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