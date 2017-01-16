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Avşar kızına kötü haber

Aşırı yağışlar ’ın doğup büyüdüğü Ayvalık’ı vurdu. Güzel sanatçının Hatice Kayserili’nin evi de sular altında kaldı...

Avşar kızına kötü haber
Yurt genelinde yaşanan kotu hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Doğu illerimiz karla mucadele ederken, Ege'de aşırı yağışlar e yol actı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de unlu sanatcı Hülya Avşar'ın teyzesinin evi şiddetli yağışlar sebebiyle sular altında kaldı.

ÇİLE 9 YILDIR SÜRÜYOR
Avşar kızının doğup buyuduğu Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki ev, şiddetli yağmurdan sonra adeta sulara gomuldu. Teyze Hatice Kayserili ile 5 kişilik ailesi sel sularından her defasında zarar gormekten bıktıklarını soyleyip, yardım istedi. 1965 yılından bu yana oturdukları evin alt katını her yağmurda su bastığını anlatan Hatice-Ufuk Kayserili son 9 yıldır aynı cileyi cektiklerini belirtti.

YEĞENİM NE YAPSIN?
Avşar kızının olmanın dezavantajını yaşayan Hatice Kayserili, şoyle konuştu:"Yaşadığımız sıkıntıyı yetkililere ilettiğimiz de bize 'Hülya Avşar size yeni eşyalar alsın ve evinizi dayayıp döşesin' şeklinde komik cevaplar veriyorlar. Artık her yağmurda uyku uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerin gorevlerini yapıp, bu menfezi ıslah etmelerini istiyoruz. Yargıya başvuracağız."



TEYZENİN FERYADI...
'ın teyzesi Hatice Kayserili, "Her yağmur yağdığında bu çileyi çekiyoruz" diyerek yardım istedi.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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