Avşar kızına kötü haber

genelinde yaşanan kotu hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Doğu illerimiz karla mucadele ederken, Ege'de aşırı yağışlar sel e yol actı.de unlu sanatcısebebiyle sular altında kaldı.Avşar kızının doğup buyuduğuev, şiddetli yağmurdan sonra adeta sulara gomuldu. Teyze Hatice Kayserili ilesel sularından her defasında zarar gormekten bıktıklarını soyleyip, yardım istedi. 1965 yılından bu yana oturdukları evin alt katını her yağmurda su bastığını anlatan Hatice-Ufuk Kayserili son 9 yıldır aynı cileyi cektiklerini belirtti.Avşar kızının teyzesi olmanın dezavantajını yaşayan Hatice Kayserili, şoyle konuştu:"Yaşadığımız sıkıntıyı yetkililere ilettiğimiz de bize '' şeklinde komik cevaplar veriyorlar. Artık her yağmurda uyku uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerin gorevlerini yapıp, bu menfezi ıslah etmelerini istiyoruz. Yargıya başvuracağız."... Hülya Avşar 'ın teyzesi Hatice Kayserili, "Her yağmur yağdığında bu çileyi çekiyoruz" diyerek yardım istedi.