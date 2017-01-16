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Aşk ateşi yaktı!

Sevgilisinin ismini mumlarla yazmak isteyen maden işçisi evi yaktı. Sular kesik olduğu için ı söndüremeyen genç, ölümden döndü

Aşk ateşi yaktı!
Aşk kuru kötü sonlandı. İlginç olay dün Bartın'da yaşandı. Maden işçisi T.K. sevgilisinin ismini mumlarla yazmak için sahile gitti. Ancak rüzgar vardı. Bunun üzerine 15 gün önce kiraladığı evine gitti. Bir odaya mumları dizerek, sevgilisinin ismini yazdı. Fotoğraf çekmek istediği sırada battaniye tutuştu. Hemen su almak için mutfağa koşan T.K., suların kesik olduğunu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

'ÇITAYI YÜKSELTTİM'
Kısa sürede olay yerine giden Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri ı bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken evde büyük maddi hasar meydana geldi. Gencin hazırladığı videoda ise "Görmüş olduğunuz gibi burada özür dilerim Ayşem yazıyor. Ben bir eşeklik yaptım, şimdi de özür diliyorum. Siz siz olun özür dileyecek duruma gelmeyin. Tam 2 saat sürdü, belim ağrıdı, evi yakıyordum. Erkekler bana kızmasın standartları yükselttiğim için. Ben özürümü diliyorum. Gerçekten zorlandım. Dışarıda denedim, 2.5 saatimi aldım. Ayşem gör işte nelere katlanıyorum. Senden özür diliyorum. Erkekler izliyorsa başka bir şey düşünüyor olabilirler. Yoruldum arkadaşlar ama bu şekil bir sürpriz yaptım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum" ifadeleri yer aldı.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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