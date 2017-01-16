Aşk ateşi yaktı!

Aşk kuru kötü sonlandı. İlginç olay dün Bartın'da yaşandı. Maden işçisi T.K. sevgilisinin ismini mumlarla yazmak için sahile gitti. Ancak rüzgar vardı. Bunun üzerine 15 gün önce kiraladığı evine gitti. Bir odaya mumları dizerek, sevgilisinin ismini yazdı. Fotoğrafçekmek istediği sıradabattaniye tutuştu. Hemen su almak için mutfağa koşan T.K., suların kesik olduğunu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
'ÇITAYI YÜKSELTTİM'
Kısa sürede olay yerine giden Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruşturmabaşlatılırken evde büyük maddihasar meydana geldi. Gencin hazırladığı videoda ise "Görmüş olduğunuz gibi buradaözür dilerim Ayşem yazıyor. Ben bir eşeklik yaptım, şimdi de özür diliyorum. Siz siz olun özürdileyecek duruma gelmeyin.Tam 2 saat sürdü, belim ağrıdı,evi yakıyordum. Erkeklerbana kızmasın standartlarıyükselttiğim için. Ben özürümü diliyorum. Gerçekten zorlandım. Dışarıda denedim, 2.5 saatimi aldım. Ayşem gör işte nelere katlanıyorum. Senden özürdiliyorum. Erkekler izliyorsabaşka bir şey düşünüyorolabilirler. Yoruldumarkadaşlar ama bu şekil birsürpriz yaptım. Herkese hayırlıakşamlar diliyorum" ifadeleri yer aldı.
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