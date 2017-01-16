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Arabaya servis!

Geri manevra yapan sürücü, fren yerine gaza bastı. Fast food dükkanına daldı. İşyerinin kapalı olması nedeniyle kimseye bir şey olmadı...

Arabaya servis!
Bartın'da dün çocuğunu okul gezisi için otobüsün bulunduğu yere getiren Gül Demirler, otomobilini park etmeye çalıştı. Geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca önce park halindeki Serkan Yıldırım'a ait araca çarptı. Ardından da vitrin camını kırıp fast food dükkana daldı. Sürücüsü Demirler kazayı yara almadan atlatırken, işyerinin ise olay sırasın da kapalı olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yıldırım, "Geri geri gelince bizim arabaya vurarak dükkanın içine girdi" dedi.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"
Otomobilin yanından geçtiğini belirten bir kişi ise şunları söyledi: "O sırada kaldırımda yürüyordum. Aracı fark ettim. Hızla geri geri gitmeye başladı. Çok az bir mesafeden yanımdam geçti. Kendimi diğer tarafa attım. Ölümden döndüm. Arabada işyerine girdi. Camlar kırıldı. Herkes toplandı. Kadın sürücü şoka girdi.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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