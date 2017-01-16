Arabaya servis!

Bartın'da dün çocuğunu okul gezisi için otobüsün bulunduğu yere getiren GülDemirler, otomobilini park etmeye çalıştı. Geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca önce park halindeki Serkan Yıldırım'a ait araca çarptı. Ardından da vitrin camınıkırıp fast food dükkana daldı.Sürücüsü Demirler kazayıyara almadan atlatırken,işyerinin ise olay sırasında kapalı olduğu ve içeridekimsenin bulunmadığıbelirtildi. Yıldırım, "Geri gerigelince bizim arabaya vurarakdükkanın içine girdi" dedi.
"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"
Otomobilin yanından geçtiğini belirten bir kişi ise şunları söyledi: "O sırada kaldırımda yürüyordum. Aracı fark ettim.Hızla geri geri gitmeyebaşladı. Çok az bir mesafedenyanımdam geçti. Kendimi diğer tarafa attım. Ölümden döndüm. Arabada işyerine girdi. Camlar kırıldı. Herkes toplandı. Kadınsürücü şoka girdi.
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