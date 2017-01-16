alevli gece korkuttu

Bursa'da önceki gün ait oto aksesuar dükkanı ve işyeriönünde park edilen TemelAksoy'a ait otomobilin yandığınıgörenler durumu polis ve itfaiyeekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına 6 araçla müdahale etti. Yangın 5 katlı binaya sıçramadan kontrol altına alınırken dumanlar havalandırma boşluğundan binayı kapladı. Duman nedeniyle binadan çıkamayan apartman sakinleri sepetli itfaiye aracıyla kurtarılırken, vatandaşlara ilk müdahaleyi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri yaptı.
DURUMLARI İYİ
Dumandan etkilenen aralarında 12 günlük bebeğin de bulunduğuyaşları 2 ile 11 yaş arasındaki 10çocuk, 4 kadın ve 3 erkek olmaküzere, toplam 17 kişi Bursa Yüksekİhtisas Eğitim ve AraştırmaHastanesi'ne kaldırılarak hementedavi altına alndı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Yangının ilk olaraknerede başladığı ve çıkış nedeninibelirlemek için itfaiye ekipleriinceleme başlattı. Soruşturmasürdürülüyor.
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