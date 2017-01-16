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alevli gece korkuttu

Oto aksesuar dükkanında çıkan dan yayılan duman, kısa sürede tüm binayı sardı. Adeta can pazarı yaşandı. 10’u çocuk 17 kişi kurtarıldı

alevli gece korkuttu
Bursa'da önceki gün ait oto aksesuar dükkanı ve işyeri önünde park edilen Temel Aksoy'a ait otomobilin yandığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri a 6 araçla müdahale etti. Yangın 5 katlı binaya sıçramadan kontrol altına alınırken dumanlar havalandırma boşluğundan binayı kapladı. Duman nedeniyle binadan çıkamayan apartman sakinleri sepetli itfaiye aracıyla kurtarılırken, vatandaşlara ilk müdahaleyi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

DURUMLARI İYİ
Dumandan etkilenen aralarında 12 günlük bebeğin de bulunduğu yaşları 2 ile 11 yaş arasındaki 10 çocuk, 4 kadın ve 3 erkek olmak üzere, toplam 17 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak hemen tedavi altına alndı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Yangının ilk olarak nerede başladığı ve çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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