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Elazığ’da

Ahmet Türk Elazığ’da
Mardin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Türk, önceki gece Elazığ T Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan ve İstanbul Silivri Cezaevi'ne gönderilen Türk için, MHP lideri Devlet Bahçeli "Tutuksuz yargılanmalı" demişti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı da Elazığ'daki aynı cezaevine sevk edilmişti.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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