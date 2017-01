150 bin dolara 39 kişiyi katleti

Emniyetin tespitlerine göre saldırgan, terör saldırısını üstlenen DEAŞ'ın eylem tarzıyla hiç uyuşmayacak biçimde saldırıyı ideolojik sebeplerle değil, maddi saiklerle gerçekleştirdi. Yetkililer, bu yeni bilginin, Ortaköy saldırısının arka planındaki gizli servis rolünü belirginleştirdiği kanaatinde.



150 BİN DOLAR BULUNDU

Emniyet güçlerinin tespitlerine göre, saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan B.A. ifadesinde fail Ebu Muhammed Horasani adlı şahsın karısı F. A.'yı 2 Ocak 2017 günü saat 03.00 sıralarında Esenyurt'tan alarak Pendik'teki evine getirdiğini söyledi. Bu adrese yapılan operasyonda bir kişi yakalandı. Yakalanan şahısla yapılan görüşmede F.A.'nın Pendik Kavakpınar'da bir adrese götürüldüğü belirlendi. 5 Ocak 2017 günü ise Silivri'deki bir adreste saldırgana ait olduğu belirtilen 150 bin ABD doları bulundu. Bu paranın saldırı karşılığı katile verilecek para olduğu tespit edildi. İstanbul polisinin yakın takibi sebebiyle kendisine ulaştırılamadığı tespit edildi. Teröristin, gözaltında bulunan bir şahsa 2 Ocak 2017 günü 23.30 sıralarında konum bilgisi attığı belirlendi. Ancak terörist konumu gönderdiği adreste de bulunamadı. Pendik Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir adreste yapılan aramada ise teröristin eşi F.A., 2 bayan ve 2 çocukla yakalandı.







AN BE AN SALDIRI SONRASI

Saldırgan,1 Ocak günü saat 01:05 sıralarında Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi Defacto Mağazası önünden 34 THS ... plakalı taksiye bindi. Olay yerine saat 01.07'de geldi ve taksiden indi. O sırada şüphelinin üzerinde koyu renkli bere, koyu renk mont ve koyu renk pantolon vardı. Taksinin bagajından uzun namlulu silah çıkardı. Saat 01.18 sıralarında masumların üzerine mermi yağdırdığı mekâna girdi. Gece kulübünde bulunan insanların hedef gözeterek sürekli ateş etti. 39 kişinin öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı. Terör saldırısının sonunda Horasani, üzerinde bulunan montu ve bereyi mekanda çıkardı. Saat 01.24'te izdihamdan yaralanarak yaya olarak olay yerinden kaçtı.



DEAŞ'LI TERÖRİSTİ ARADI

Şüpheli olay yerinden ayrılırken bindiği taksilerden biri olan 34 TBN ... plakalı taksinin şoföründen 0531516 .. .. numaralı hattı aradı. Bu hattın DEAŞ'ın emir düzeyinde olan Hoca Aka isimli şahsın yardımcısına ait olduğu belirlendi. Hoca Aka'nın ayrıca DEAŞ'ın Türkiye'ye savaş açtığı şeklinde söylemlerde bulunduğu tespit edilen Yusuf ile irtibatlı olabileceği değerlendirildi. Saldırganın, Yusuf isimli şahsın Başakşehir 14. bölgedeki adresine 15 Aralık 2016 günü ailesi ile getirildiği, 29 Aralık 2016 günü evden ayrıldığı öğrenildi. İfadesine başvurulan Yusuf, saldırganı Ebu Muhammed Horasani ismiyle bildiğini anlattı ve saldırganın, eşinin iki çocuğuyla birlikte 1 Ocak 2017 günü saat 01.20 sıralarında evinden ayrıldığını söyledi. Yusuf, o tarihe kadar saldırganın, evinde kaldığını, Ebu Muhammed'in Arapça- Rusça ve Özbekçe dillerinde konuşabildiğini, eşinin Özbek olduğunu da söyledi.



TAKİP ETTİĞİ GÜZERGÂH

Terörist , 39 kişinin katledildiği saldırıdan hemen sonra Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi kesişimine kadar yaya olarak gitti. Bu noktada 34 TJT ... plakalı taksiye bindi. Bindiği taksicinin ifadesi alındı. Taksicinin ifadesine göre şüpheli, taksiciye parası olmadığını, Aksaray'da arkadaşlarının parayı vereceğini söyledi. Taksici kısa bir süre yol aldıktan sonra teklifi kabul etmeyip saldırganı taksiden indirdi. Portakal Yokuşu'nda 34 TCJ ... plakalı taksiye binen şüpheli biraz gittikten sonra parası olmadığı için yeniden taksiden indirildi. Şüpheli bu kez yaya olarak geldiği bir hastanenin önünden 34 TBN ... plakalı bir taksiye bindi. Taksiciye Zeytinburnu'na gitmek istediğini, fazla parası olmadığını, paranın kalanını Zeytinburnu'nda gideceği adresten alıp vereceğini söyledi. Taksici şüpheliyi Zincirlikuyu metrobüs durağında indirdi. Şüpheli Zincirlikuyu metrobüs durağında yeniden 34 THZ ... plakalı bir taksiye bindi. Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 63. Sokak No: 6/B adresine gitti. 34 THZ

... plakalı taksinin sürücünün, ifadesinde, Zeytinburnu'nda bulunan bir kafe önünde şüpheliyi indirdiğini söyledi. Şüphelinin işyerinin önünde bulunan şahıslarla konuştuktan sonra parayı ödediğini söyledi. Bu işyerinde 6 şüpheli gözaltına alındı.



MONT VE SİGARA PAKETİ O EVDE

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin olay akşamı Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 64/5 Sokak'ta bulunan bir adrese girdiği, taksi parasını aldığı kafede kendisine verilen mont ve içtiği Winston Light marka sigaranın paketinin de bu adreste bulunduğu öğrenildi. Emniyet'in tespitlerine göre şüpheli, saldırıdan sonra elektronik posta hesabına girdi. Teknik istihbarat faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda Küçükçekmece ilçesinde üç adres, Silivri ilçesinde 12 adres ve Pendik ilçesinde 2 adrese operasyon düzenlendi. Bu adreslerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.



HEDEFİ FETÖ BELİRLEDİ

Soruşturmayı bu yönde sürdüren savcı, saldırıda hedefi hain örgüt FETÖ'nün belirlediği, terörist saldırıyı ise eli kanlı örgüt PKK'nın yaptığını değerlendiriyor.



ZANLILARININ SÖZDE 'EMİR' BAĞLANTISI

İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmada, Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristle, Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları iddia edilen zanlıların, halen İstanbul'da gözaltında bulunan ve DEAŞ'ın sözde İstanbul emiri olduğu ileri sürülen H.A. ve diğer 33 şüpheliyle bağlantısını tespit etti. Telefon kayıtları, bu şüphelilerin, Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren "Ebu Muhammed El Horasani" kod adlı terörist ile DEAŞ'ın aynı hücre yapılanması içerisinde yer alarak aynı sözde emire bağlı oldukları konusunda güçlü kanıt olarak görülüyor. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren ekipler, araştırmalarını sürdürüyor.



