Zeynep’in sesi duyuldu

Eskişehir'deyaşayanMehmet ve EzgiErdoğan çiftinin 5ay önce Zeynep isminiverdikleri kızlarıdünyaya geldi.Ancak minik bebekdoğumdan bir süresonra kedi sesiçıkararak ağlamayabaşladı. DoktorlarZeynep'e 50 binkişide bir görülen'Kedi miyavlamasısendromu' teşhisikoydu. Erdoğanailesi, kızlarının tedavisiiçin yetkililerdenyardım istedi. MinikZeynep'in sesini duyan SağlıkBakanlığı ise konuylailgili çalışma başlattı. Kızınınsağlığına kavuşmasınıntek arzuları olduğunu anlatanbaba Erdoğan, "İl SağlıkMüdürü Dr. Ali Mumcu,Zeynep'in tedavisi için biziaradı. Sesimizi duyan yetkililerebinlerce teşekkürüborç bilirim" dedi. AnneEzgi Erdoğan da yetkililertarafından arandıklarında çokheyecanlandığını vurgulayarak,şunları söyledi: "Devletimizsağolsun söz verdi.Önümüzdeki hafta EskişehirOsmangazi Üniversitesi TıpFakültesi Hastanesi'nde kurulagireceğiz. Umuyoruz ki,biz ve bizim gibi çocuğu busendromla mücadele edenailelerin derdi giderilir."Zeynep'in durumunu bakanlığailettiklerini kaydedenEskişehir İl Sağlık MüdürüDr. Ali Mumcu ise "Ailemizleiletişim kurarak yanlarındaolduğumuzu ilettik. Gerekenyapılacaktır. Devletimizbu anlamda ailemizeve bu hususta mağdur olanailelere gerekli desteği sağlayacaktır"şeklinde konuştu.
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