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Zeynep’in sesi duyuldu

‘Kedi miyavlaması sendromu’ teşhisi konulan Zeynep bebek için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, “Aile ile görüştük. Gereken yapılacak” dedi.

Zeynep’in sesi duyuldu
Eskişehir'de yaşayan Mehmet ve Ezgi Erdoğan çiftinin 5 ay önce Zeynep ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Ancak minik bebek doğumdan bir süre sonra kedi sesi çıkararak ağlamaya başladı. Doktorlar Zeynep'e 50 bin kişide bir görülen 'Kedi miyavlaması sendromu' teşhisi koydu. Erdoğan ailesi, kızlarının tedavisi için yetkililerden yardım istedi. Minik Zeynep'in sesini duyan Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili çalışma başlattı. Kızının sağlığına kavuşmasının tek arzuları olduğunu anlatan baba Erdoğan, "İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Zeynep'in tedavisi için bizi aradı. Sesimizi duyan yetkililere binlerce teşekkürü borç bilirim" dedi. Anne Ezgi Erdoğan da yetkililer tarafından arandıklarında çok heyecanlandığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Devletimiz sağolsun söz verdi. Önümüzdeki hafta Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurula gireceğiz. Umuyoruz ki, biz ve bizim gibi çocuğu bu sendromla mücadele eden ailelerin derdi giderilir." Zeynep'in durumunu bakanlığa ilettiklerini kaydeden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu ise "Ailemizle iletişim kurarak yanlarında olduğumuzu ilettik. Gereken yapılacaktır. Devletimiz bu anlamda ailemize ve bu hususta mağdur olan ailelere gerekli desteği sağlayacaktır" şeklinde konuştu.
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