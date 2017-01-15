Yasak aşk kanlı bitti

Antalya'da çiftçilik yapan evli ve 3 çocuk babası 38 yaşındaki Murat Özdemir, önceki gün "Balığa çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı. Tek başına yaşayan 2 çocuk annesi sevgilisi NebahatUysal'ın evine gitti. İki sevgili arasında tartışma çıktı. Özdemir, yanında bulunan pompalıtüfekle önce genç kadını başından vurdu.Ardından da tüfeği kendi başına dayayarakintihar etti. Uysal'dan haber alamayan komşuları eve girince, iki sevgilinin çıplak vaziyetteki cansız bedenleriyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından cesetleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
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