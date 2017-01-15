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Vatan evlatları

Vatan evlatları
Terör örgütü , kalleş saldırılarla güvenlik güçlerimizi hedef seçti. Ancak askerimiz, polisimiz operasyonlarla hainlerin inlerine girdi. Bitlis'te 3 gün önce başlatılan operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Dün ise kalleş teröristlerle girilen çatışmada 2 askerimiz şehadete erdi. Şehit askerlerimiz Jandarma Uzman Çavuşlar ile Veysel Şirin'di.

Şehit Samet Kaya'nın (27) henüz 15 aylık evli olduğu öğrenildi. Kaya, memleketi Adana'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Acının bir diğer adresi ise Hatay'ın Hassa İlçesi'ydi. 3 çocuk babası şehit Veysel Şirin'in cenaze töreninde sinir krizi geçiren yakınları güçlükle sakinleştirildi. Şirin, binlerce kişinin katıldığı törenin ardından sonsuzluğa gönderildi...
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