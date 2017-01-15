Vatan evlatları

Terör örgütü PKK, kalleş saldırılarla güvenlik güçlerimizi hedef seçti. Ancak askerimiz, polisimiz operasyonlarla hainlerin inlerine girdi. Bitlis'te 3 gün önce başlatılan operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Dün ise kalleş teröristlerle girilen çatışmada 2 askerimiz şehadete erdi. Şehit askerlerimiz Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya ile Veysel Şirin'di.
Şehit SametKaya'nın (27) henüz 15aylık evli olduğu öğrenildi.Kaya, memleketi Adana'dagözyaşları içerisinde toprağaverildi. Acının bir diğer adresi ise Hatay'ın Hassa İlçesi'ydi. 3 çocuk babası şehit Veysel Şirin'in cenaze töreninde sinir krizi geçiren yakınları güçlükle sakinleştirildi. Şirin,binlerce kişinin katıldığıtörenin ardından sonsuzluğagönderildi...
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