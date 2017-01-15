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Türkiye'nin ilk hasta kabulüne başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastanelerinin ilki yarın 'ta hizmete giriyor.

Türkiyenin ilk şehir hastanesi hasta kabulüne başlıyor

'ta yapımı tamamlanan, ülkenin ilk nde, yarın hasta kabulüne başlanacak.

Yozgat Devlet Hastanesinde yatan bütün hastalar, ambulanslarla, Sağlık Bakanlığının şehir hastaneleri projelerinden ilki olan kuruma nakledildi. Mevcut doktorlarla birlikte geçici görevle atanan 17 doktor ve 51 hemşire de yarın hastanede çalışacak.

Ayrıca yeni hastane için mecburi hizmetten ataması yapılan 35 doktorun, kısa sürede göreve başlayacağı öğrenildi.

475 YATAKLI HASTANE 16 AYDA TAMAMLANDI
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 475 yataklı şehir hastanesinin 16 ayda tamamlandığını belirtti.

Hastanenin sadece Yozgat'a değil bölgeye de sağlık hizmeti sunacağını vurgulayan Yurtnaç, şehir hastanesinin sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağına işaret etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yurtnaç, "Yarından itibaren hastanemiz, hasta kabulüne başlıyor. İlave doktorlarımız tayin edildi. Doktor sayısı itibarıyla da desteklendi. Geçici görevle gelen doktorlarımız da var." dedi.

Şehir hastanesinin Yozgat'a ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük katkı sağlayacağına değinen Yurtnaç, "Hastanemiz, havaalanının Yozgat'a açılmasıyla birlikte inşallah sağlık turizmini de açacak. Yurt dışından Yozgat'a hasta da gelecek. Hem Yozgat'taki hem Sorgun'daki hastane, Türkiye'de sağlıkta hizmet kalitesinin arttığının bir göstergesidir. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Hastaneye nakledilenlerden Ömer Yozgat da "Hastane gerçekten çok güzel, adeta otel gibi, çok modern bir hastane. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hastanenin Yozgat'a yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'HAYALİM' DEMİŞTİ
Şehir hastanelerinin kendisinin 14 yıllık hayali olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan da başbakan olduğu günden bu yana bu projeyi hayata geçirmek için çok mücadele ettiğini belirtmişti. Erdoğan, "Bu hiç kolay bir süreç olmadı. İnananlar vardı, inanmayanlar vardı. Sonunda yoluna girdi. 2005 yılından itibaren yasal ve bürokratik alt yapısını kurmaya başladığımız şehir hastaneleri için özel bir kanun dahi çıkartmak zorunda kaldık." ifadelerini kullanmıştı.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 13:51
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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kosovali kosovali

ne mutlu turkum diyene ancak turk bunu dusunur ve yapar cunku bizde osmanli torunuyuz gururluyuz

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evet11
hayır0
cevapla 15.01.2017 14:54
murathoca murathoca

istemeyenlere kapak olmuştur....

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 15.01.2017 14:47
Ramba Samba Ramba Samba

Bal, SU, Süt ,şerbet IRMAKLARI akiyor HAMD olsun. Gezi Zekali CHPKK ne yapiyor isgal edin vurun kirin dökün ISTEMEZÜKKKKK

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 15.01.2017 14:35
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