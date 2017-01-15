Tehlikeli geceler!

İstanbul Beşiktaş'ta dün Musa MelihAytun, ünlü bir gece kulübüne gitti. Eğlenmeyebaşladı. Bu sırada yanına gelen bir kişi, dışarıçıkmasını istedi. İkili birbirine girdi. Silahınıçeken şüpheli, Aytun'u bacağından vurdu. Dahasonra da kaçtı. Müşteriler büyük korku yaşadı.Şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi olan Aytun,hastaneye kaldırıldı. Durumun ise iyi olduğuöğrenildi. Polis saldırganın yakalanması içinçalışma başlattı. Gece kulübünde yaşanan olaygüvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde,bir kişi gece kulübünün kapısındangirerek Musa Melih Aytun'un masasına gidiyor.İkili arasında kısa süre yaşanan tartışmanınardından çevredeki vatandaşlar tarafından şüphelikişi sakinleştirilmeye çalışılıyor. Bu sıradaAytun'un telefonla birisi ile görüşüyor. Bu sıradaşüpheli Aytun'a ateş açıyor. Olayın ardındanise mekandakiler panikle etrafa kaçıştığıkaçışıyor.
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