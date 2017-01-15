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Tehlikeli geceler!

Şarkıcı Seren Serengil’in eski eşi bir gece kulübünde silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı...

Tehlikeli geceler!
İstanbul Beşiktaş'ta dün Musa Melih Aytun, ünlü bir gece kulübüne gitti. Eğlenmeye başladı. Bu sırada yanına gelen bir kişi, dışarı çıkmasını istedi. İkili birbirine girdi. Silahını çeken şüpheli, Aytun'u bacağından vurdu. Daha sonra da kaçtı. Müşteriler büyük korku yaşadı. Şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi olan Aytun, hastaneye kaldırıldı. Durumun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Gece kulübünde yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişi gece kulübünün kapısından girerek 'un masasına gidiyor. İkili arasında kısa süre yaşanan tartışmanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli kişi sakinleştirilmeye çalışılıyor. Bu sırada Aytun'un telefonla birisi ile görüşüyor. Bu sırada şüpheli Aytun'a ateş açıyor. Olayın ardından ise mekandakiler panikle etrafa kaçıştığı kaçışıyor.
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