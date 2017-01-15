CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve arkadaşlarının Meclis'te kendilerini ziyaret edip çay içmelerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Kuliste çay içme olayı tamamen tesadüf. Sayın Yıldırım ve arkadaşları, muhalefet kulisine gelmiş, bizim de insani olarak 'hoş geldin' dememiz kadar doğal bir şey yok. Bunu programlamadık. Oradaki sohbette de Meclis'teki teklifi geri çekmesinin doğru olacağını kendisine ifade ettim.