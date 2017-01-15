CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BaşbakanBinali Yıldırım ve arkadaşlarının Meclis'te kendilerini ziyaretedip çay içmelerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Kuliste çay içme olayı tamamen tesadüf. Sayın Yıldırımve arkadaşları, muhalefet kulisine gelmiş, bizim de insaniolarak 'hoş geldin' dememiz kadar doğal bir şey yok. Bunuprogramlamadık. Oradaki sohbette de Meclis'teki teklifigeri çekmesinin doğru olacağını kendisine ifade ettim.
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