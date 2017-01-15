Sumocuyu tuş etti

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen BüyükErkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası dünOrdu'da başladı. Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenenşampiyonanın açılışında gösteri maçı yapıldı. Tarihi KırkpınarYağlı Güreşleri'nin son şampiyonu Recep Kara, sumodaAsya Şampiyonu olan Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov ilegösteri maçında mindere çıktı. Kırkpınar'da 4 kez başpehlivanolan ve altın kemeri elinde bulunduran Recep Kara, 190kiloda sumo güreşinde Asya şampiyonu olan Ergeshov'umücadelenin 5'inci dakikasında ters çevirerek tuş etti. RecepKara, "Şükürler olsun kazandım" dedi.
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