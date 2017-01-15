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Sumocuyu tuş etti

Sumocuyu tuş etti
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası dün Ordu'da başladı. Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında gösteri maçı yapıldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu Recep Kara, sumoda Asya Şampiyonu olan Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov ile gösteri maçında mindere çıktı. Kırkpınar'da 4 kez başpehlivan olan ve altın kemeri elinde bulunduran Recep Kara, 190 kiloda sumo güreşinde Asya şampiyonu olan Ergeshov'u mücadelenin 5'inci dakikasında ters çevirerek tuş etti. Recep Kara, "Şükürler olsun kazandım" dedi.

Mustafa Kırlak
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