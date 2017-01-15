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Şehit cenazesinde 'na tepki

Bitlis'te şehit olan , memleketi 'nın Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehit yakını bir kişi CHP'nin gönderdiği çelengin üstündeki "" yazısını yırtıp, "PKK'lılara dost deyip şehitlere çelenk göndermesinler. CHP zihniyeti, Kılıçdaroğlu." diyerek yere attı.

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğluna tepki

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında girdiği çatışmada şehit olan , memleketi 'nın Yumurtalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, karayoluyla Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alındığı sırada şehidin eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya, cenaze aracına çıkarak üzerinde şehidin mavi beresi bulunan tabuta sarıldı. Cenaze aracı camiye gidene kadar tabutun yanından ayrılmayan Burcu ve Leyla Kaya, gözyaşı döktü.

Leyla Kaya bu sırada "Yavaş gidin doyamadım. Yeter artık kalk, selvi boylum nereye gidiyorsun?" diyerek ağladı. Babası Bedir Kaya da tabuta sarılarak "Samet'im gitme" diye ağıt yaktı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Cenazenin mahalledeki camiye getirildiği sırada Kaya'nın yakını olduğu ileri sürülen kişi, bir çelengin üzerindeki, CHP Genel Başkanı Kemal 'nun adının bulunduğu yazıyı yırtıp, "PKK'lılara dost deyip şehitlere çelenk göndermesinler. CHP zihniyeti, Kılıçdaroğlu." diyerek yere attı.

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan namazın ardından Türk bayrağına sarılı tabut cenaze aracına konuldu. Araç hareket etmeden önce şehidin eşi Leyla Kaya uzun süre tabuta sarıldı ve öptü.

Leyla ve Burcu Kaya, camiden mezarlığa gidene kadar da araçta tabuta sarılarak yolculuk yaptı. Şehidin mavi beresi tören boyunca tabutun üstünde yer aldı.

Şehit Kaya'nın cenazesi mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda jandarma uzman çavuşlar Veysel Şirin ile Samet Kaya şehit olmuştu.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 13:01
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Cahit Cahit

Şehit yakını haklıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.01.2017 22:39
Ali &#214;zg&#252;neş Ali Özgüneş

Ben 55 yaşında bir kişiyim CHP dönemlerini hep gördüm kahvehanede oturduğun zaman garson gelip çaymı biramı içecen sorardı kahvehanelerin hepsinde içki satışı serbestı şımdi ise CHP HDP İle nasıl ortak hükümet kurarız diye hayal kuruyor Yüce Allahım birdaha bu memlekete bu zihniyetı hükümdar etmesin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.01.2017 21:48
cavit cavit

helal olsun böyle bilinçli toplum olmalıyız,,bir yandan pkk yandaşlarını kolla bir yandan şehit cenazesine çelenk yolla ,alaymı ediyorsunuz,,

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evet9
hayır0
cevapla 15.01.2017 16:51
FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk lılar siz pislikler bu şekil rezil pislik olarak anılacaksınız terörist destekleyen fetö teröristleri, Şehitlerimize sakın sahiplenmeyiniz, pis chpkk lılar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 15.01.2017 16:28
Ramba Samba Ramba Samba

CHPKK = ARSIZLAR Soysuzlar FIRKASI

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 15.01.2017 14:26
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