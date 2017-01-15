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Saldırı hazırlığı yapan hainler

’de biri ’nın dağ kadrosundan 2 şüpheli

Saldırı hazırlığı yapan hainler yakalandı
'in Kızıltepe ilçesinde yakınlarında şüpheli tavırlarıyla polisin dikkatini çeken 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan birinin örgütün dağ kadrosundan geldiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Askerlik Şubesi civarındaki dolaşan 2 şüpheli şahıs, polisin dikkatini çekti. Polis, durduğu şüphelilerin GBT kontrolünü yaptı. Kontrolde terör örgütü ile bağlantıları tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin terör örgütü 'nın dağ kadrosundan kente geldiği belirlendi.

Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. .
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 19:12
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