Polisi polise ihbar etti

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mansur Cengiz, önceki gün eşini ve oğlunu rehin aldı. Penceredenpompalı tüfekle ateşaçtı. Etrafa dehşet saçtı. Bölgeye giden polisleri, 155'i arayarak 'bombacı'diye ihbar eden Cengiz,yaptıklarını da Facebook hesabındancanlı yayınla paylaştı. 14 saat sonunda ikna edilerek gözaltına alınan Cengiz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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