Polisi polise ihbar etti

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mansur Cengiz, önceki gün eşini ve oğlunu rehin aldı. Pencereden pompalı tüfekle ateş açtı. Etrafa dehşet saçtı. Bölgeye giden polisleri, 155'i arayarak 'bombacı' diye ihbar eden Cengiz, yaptıklarını da Facebook hesabından canlı yayınla paylaştı. 14 saat sonunda ikna edilerek gözaltına alınan Cengiz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ceyhan TORLAK