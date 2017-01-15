Pişkin hırsız

Gaziantep’te bir mahalleye dadanan hırsızlar, vatandaşa isyan ettirdi. Son olarak bir marketi soyup, yan tarafındaki dükkana ‘Sıra sizde’ notunu bırakacak kadar pişkinleşti. Esnaf ise geceleri dükkanda yatıp hırsız nöbetinde tuttuklarını söyledi
Gözü dönmüş hırsızlar, Gaziantep'in Şahintepe Mahallesi'ne dadandı. Son 1 ayda 20'ye yakın dükkanı soyup, esnafı zarara uğrattı. Kimliği belirlenemeyen hırsızlar, son olarak bir marketin güvenlik kameralarına yakalandı. Marketten 3-4 bin lira değerinde sigara ve madeni para çalan hırsızlar, daha sonra yaptıkları yüzsüzlükle dükkan sahiplerini çileden çıkardı. Soydukları işyerinden çıkan hırsızlar, bir kağıda "Sıra sizde" notu yazdı. Gülümsemeifadesi koydukları notu, soyduklarımarketin yan tarafında bulunanbaşka bir dükkanın kapısının altındanattı. Sabah dükkana gittiğinde notla karşılaşan dükkan sahibi Burak Yavuz, şok yaşadı. Hırsızlardan adeta yaka silken esnaf da emeklerini çalan bu sahtekarları yakalamak için dükkanlarında yatıp nöbet tutmaya başladı. Polis ekipleri de hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Notun bırakıldığı marketin sahibi Burak Yavuz, şunları anlattı: "Geceleri uyuyamıyoruz. Polisi arıyoruz ama gelmeleri yarım saati buluyor. Şuan elimiz, kolumuz bağlı oturuyoruz, yardım istiyoruz." Kasap Adnan Karababa ise şu ifadeleri kullandı: "Bir hafta sonra dükkanıma girdiler. 3 bin lira değerinde et çaldılar Bunun önüne geçilmesini istiyoruz."
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