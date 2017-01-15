Paylan’dan provokasyon

Meclis anayasa değişikliği görüşmeleri HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın çirkin provokasyonuna sahne oldu. 'Soykırım' iftirasına geçit vermeyen TBMM, AK Parti, CHP ve MHP'nin oylarıyla HDP'li Paylan'a 3 birleşim Meclis'ten çıkarma cezası kararı aldı. Paylan'ın sözleri TBMM tutanaklarından da çıkarıldı.Teklifin 11. Maddesinin görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan 1913-1923 yıllarında Ermeniler, Süryaniler, Rumlar ve Yahudilerin kaybedildiğini iddia ederek "Büyükkatliam ve soykırımlarlabu topraklardanya sürüldüler yamübadelelere uğradılar" ifadesini kullandı.
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