Hastaneye gitmek için taksi çağıran Melahat Genç, bir süre sonra dışardan gelen sesle irkildi. Balkona çıktığında freni boşalan bir arabayla burun buruna geldi. Şoke olan kadın, “Taksi çağırmıştım. Bir baktım balkonda taksi var” dedi
Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde dün sabah yaşanan olay herkesi şoke etti. İddiaya göre ilçenin Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan M.R. sabah saatlerinde aracını yol kenarına park edip otomobilinden indi. Ancak el freni patlayan araba büyük bir hızla yokuş aşağıya ilerledi. M.K.'nın aracını yakalama çalışmaları da fayda etmedi. Hızla yokuştan sürüklenen araç, 10 metrelik duvarı geçip, 5 katlı bir binanın giriş katına girdi. Gürültüyle paniğe kapılan apartman sakinleri, balkonlarına akın etti. Ancak birisi vardı ki,şaşkınlığı herkesin duygularınıanlatır cinstendi. O kişi Melahat Genç'ti. Sabah hastaneye gitmek için taksi çağıran Genç, kısa bir süre sonra gürültüyle irkildi. Balkona çıktığında burnunun dibinde bir otomobil fark etti. Genç, şunları söyledi: "Deprem oluyor sandım. Baktım orada taksi duruyordu. Sabahleyin de taksi çağırmıştım oda kaldı. Dışarı çıktım bir baktımbalkonda taksi var." Kazanın ardından olay yerine çekici gönderildi. 2 saatlik çalışmanın ardından otomobil, güçlükle bulunduğu yerden kaldırılabildi. Polis ekiplerinin de kazayla ilgiliinceleme başlattığı belirtildi.
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