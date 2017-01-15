Oslo durmuyorlar!

Teröristbaşı Gülen’in elemanları karanlık lobiye umut bağladı! Norveç’te aralarında asker ve diplomatların da bulunduğu 89 FETÖ’cü iltica başvurusu yaptı! Ardından da bir gazeteye konuşup, Türkiye’yi karaladı! “Geri dönersek işkence görürüz” deyip büyük bir ihanete imza attı!
ABD'si, Avrupa'sı işi gücü bıraktı. Türkiye'yi hedef aldı. Kanlıterör örgütleri PKK,DHKP-C ve FETÖ'yükullanıp ülkemizesaldırdı. Bu ittifak Norveç'te de ortaya çıktı. Norveç'te aralarında asker ve diplomatların bulunduğu 89 FETÖ'cü ülkeye ilticabaşvurusu yaptı. Söz konusu FETÖ'cüler, başkent Oslo'ya gidip sığınma istediklerini açıkladı. 89 kişinin arasında üst düzeydiplomat ile askeri görevlilerinbulunduğu vurgulandı. Bununla da kalmayan hainler, Norveç medyasına ağladı. Norveç gazetesi VG'ye konuşan FETÖ'cüler adeta Türkiye'yi karaladı. Haddini aşıp ülkesine nankörlük yaptı. VG'ye konuşan bir asker, "TSK'dan ihraç edildim. Bu nedenlepasaportum iptal oldu. Geri dönersemhemen gözaltına alınacağım.İşkence altında yalan ifadevermeye zorlanabilirim.Türk hapishanelerindeinsanlar bilinmeyensebeplerden ölüyor.Arkadaşım havalimanındakipasaport kontrolünde gözaltınaalındı. Hâlâ hapiste..." şeklinde ihanet dolu iftiralar kullandı.
GİZLİ ADRESLERDE KALIYORLAR
Norveç medyasına ağlayan bu hainlerin ise Norveç'in farklı noktalarındaki gizli adreslerde ikamet ettikleri ortaya çıktı. Bukişilerin hem Norveç polisi hem de resmigöç ajansına kayıtlı olduğu saptandı. Türkiye ise FETÖ'cülerin iade edilmesi için Norveç'te geniş çaplı girişim başlattı. Oslo Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ülkü Kocaefe, "Eğer bu askerler ve diplomatlar hiçbir yanlış yapmadıysa, korkmalarını gerektirecek bir şey de yoktur" ifadelerini kullandı.
NATO KAFA Sadece Norveç değil Almanya da FETÖ'cülere kucak açtı. Almanya'nın Rheinland-PfalzEyaleti'nin Kaiserslautern kenti yakınlarındakiRamstein'de bulunan NATO Üssü de FETÖ'cülerinbaşka bir durağıydı. Üste görevli olan ve FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Türk askerleri, Almanya'ya sığınmak için kolları sıvadı! 30-40 askerin Almanya'ya iltica başvurusuyaptığı açıklandı. Bu askerlerin özel lojmanlarda kaldığı saptandı.
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