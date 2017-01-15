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durmuyorlar!

Teröristbaşı Gülen’in elemanları karanlık lobiye umut bağladı! ’te aralarında asker ve diplomatların da bulunduğu 89 ’cü iltica başvurusu yaptı! Ardından da bir gazeteye konuşup, Türkiye’yi karaladı! “Geri dönersek işkence görürüz” deyip büyük bir ihanete imza attı!

Oslo durmuyorlar!
ABD'si, Avrupa'sı işi gücü bıraktı. Türkiye'yi hedef aldı. Kanlı terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ'yü kullanıp ülkemize saldırdı. Bu ittifak 'te de ortaya çıktı. Norveç'te aralarında asker ve diplomatların bulunduğu 89 FETÖ'cü ülkeye iltica başvurusu yaptı. Söz konusu 'cüler, başkent 'ya gidip sığınma istediklerini açıkladı. 89 kişinin arasında üst düzey diplomat ile askeri görevlilerin bulunduğu vurgulandı. Bununla da kalmayan hainler, Norveç medyasına ağladı. Norveç gazetesi VG'ye konuşan FETÖ'cüler adeta Türkiye'yi karaladı. Haddini aşıp ülkesine nankörlük yaptı. VG'ye konuşan bir asker, "TSK'dan ihraç edildim. Bu nedenle pasaportum iptal oldu. Geri dönersem hemen gözaltına alınacağım. İşkence altında yalan ifade vermeye zorlanabilirim. Türk hapishanelerinde insanlar bilinmeyen sebeplerden ölüyor. Arkadaşım havalimanındaki pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Hâlâ hapiste..." şeklinde ihanet dolu iftiralar kullandı.

GİZLİ ADRESLERDE KALIYORLAR
Norveç medyasına ağlayan bu hainlerin ise Norveç'in farklı noktalarındaki gizli adreslerde ikamet ettikleri ortaya çıktı. Bu kişilerin hem Norveç polisi hem de resmi göç ajansına kayıtlı olduğu saptandı. Türkiye ise FETÖ'cülerin iade edilmesi için Norveç'te geniş çaplı girişim başlattı. Oslo Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ülkü Kocaefe, "Eğer bu askerler ve diplomatlar hiçbir yanlış yapmadıysa, korkmalarını gerektirecek bir şey de yoktur" ifadelerini kullandı.



NATO KAFA
Sadece Norveç değil da FETÖ'cülere kucak açtı. Almanya'nın Rheinland-Pfalz Eyaleti'nin Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Ramstein'de bulunan NATO Üssü de FETÖ'cülerin başka bir durağıydı. Üste görevli olan ve FETÖ'nün girişimi kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Türk askerleri, Almanya'ya sığınmak için kolları sıvadı! 30-40 askerin Almanya'ya iltica başvurusu yaptığı açıklandı. Bu askerlerin özel lojmanlarda kaldığı saptandı.
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