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lar o bölgede yoğunlaştı

Harekatı kapsamında 'a yönelik hız kazanırken, El Bab öncesi operasyonun yoğunlaştığı bir diğer bölge ise . Terör örgütü DEAŞ'ın sevkıyat için kullandığı bölgenin temizlenmesi El Bab operasyonu için kritik öneme sahip.

Operasyonlar o bölgede yoğunlaştı
Harekatı kapsamında 'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi için sürdürülen da 12 DEAŞ hedefi imha edildi. Türk Hava Kuvvetleri tarafından vurulan bölgeler arasında ise El Bab'ın yanı sıra yer alıyor. Bzangah'ın ele geçirilmesi terör örgütüne yönelik ağır bir darbe olacak.

Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka ile El Bab arasındaki geçiş hattında kritik bir noktaya sahip olan Bzagah, örgüt mensubu teröristlerin silah sevkiyatı için kullandığı bir bölge olarak öne çıkıyor. El Bab'a 9 dakika uzaklıkta yer alan Bzagah bölgesinin temizlenmesi El Bab'a yönelik sevkiyatların durdurulması açısından büyük önem taşıyor.

TSK ve ÖSO birliklerinin hedefindeki kritik bölgenin temizlenmesi El Bab'ın teröristlerden temizlenmesi için önemli bir nokta olarak görülüyor.
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  • 15 Ocak 2017, Pazar 18:36
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