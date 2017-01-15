Operasyonlar o bölgede yoğunlaştı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a yönelik operasyon hız kazanırken, El Bab öncesi operasyonun yoğunlaştığı bir diğer bölge ise Bzagah. Terör örgütü DEAŞ'ın sevkıyat için kullandığı bölgenin temizlenmesi El Bab operasyonu için kritik öneme sahip.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi için sürdürülen operasyonda 12 DEAŞ hedefi imha edildi. Türk Hava Kuvvetleri tarafından vurulan bölgeler arasında ise El Bab'ın yanı sıra Bzagah yer alıyor. Bzangah'ın ele geçirilmesi terör örgütüne yönelik ağır bir darbe olacak.
Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka ile El Bab arasındaki geçiş hattında kritik bir noktaya sahip olan Bzagah, örgüt mensubu teröristlerin silah sevkiyatı için kullandığı bir bölge olarak öne çıkıyor. El Bab'a 9 dakika uzaklıkta yer alan Bzagah bölgesinin temizlenmesi El Bab'a yönelik sevkiyatların durdurulması açısından büyük önem taşıyor.
TSK ve ÖSO birliklerinin hedefindeki kritik bölgenin temizlenmesi El Bab'ın teröristlerden temizlenmesi için önemli bir nokta olarak görülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.