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Önce Gülen izledi

Önce Gülen izledi
Terör örgütü , kurduğu komplolar ile pek çok insanı hedef aldı. Bu isimler arasında CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'li vekiller de vardı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kumpası için hazırladığı raporda ise önemli ifadeler yer aldı. Komploda parmağı bulunan şüphelilerin 18 kişiye yönelik toplam 13 adrese dinleme ve kamera yerleştirdiği saptandı. Bu şüphelilerin, hedef seçtikleri isimleri adım adım takip ettikleri ortaya çıktı. Sinsi takibi ortaya koyan grafikler ise tüm gerçeği gün yüzüne çıkardı. 2008'den 2012'ye kadar görüntüleri kaydeden teröristler kasetleri ise ilk olarak Gülen'e gönderdi. Teröristbaşı 'daki ininde bu kasetleri izleyip örgütünü harekete geçirdi.
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