Önce Gülen izledi

Terör örgütü FETÖ, kurduğu komplolar ile pek çok insanı hedef aldı. Bu isimlerarasında CHP eski Genel Başkanı DenizBaykal ve MHP'li vekiller de vardı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kaset kumpası için hazırladığı raporda ise önemli ifadeler yer aldı. Komploda parmağı bulunan şüphelilerin 18 kişiye yönelik toplam 13 adresedinleme ve kamera yerleştirdiği saptandı. Bu şüphelilerin, hedef seçtikleriisimleri adım adım takip ettikleri ortayaçıktı. Sinsi takibi ortaya koyan grafiklerise tüm gerçeği gün yüzüne çıkardı. 2008'den 2012'ye kadar görüntüleri kaydeden teröristler kasetleri ise ilk olarak Gülen'e gönderdi. Teröristbaşı Pensilvanya'daki ininde bu kasetleri izleyip örgütünü harekete geçirdi.
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