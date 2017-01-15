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Ölüm ayırdı

Ölüm ayırdı
Bursa'da dün bir otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Otobüs durağına daldı. Durakta ailesiyle birlikte bekleyen 7 yaşındaki Enes Güleç feci şekilde hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun annesi 39 yaşındaki Münise, ablası 16 yaşındaki Naziye Güleç ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, trafik canavarının peşine düştü.
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