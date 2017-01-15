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Minik kahraman

Fidan Ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi. 11 aylık Selen’in ağlaması üzerine uyanan çift, çocuklarıyla birlikte hastaneye gitti. Minik kahraman bir faciayı önledi

Minik kahraman
Zonguldak'ta yaşayan Yeter ve Mesut Fidan, geçen salı akşamı sobaya kömür atıp çocukları 13 yaşındaki Sumru, 8 yaşındaki Simge ve 11 aylık Selen ile birlikte aynı odada uyudu. 5 kişilik aile, gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve babasının arasında uyuyan minik Selen, gazın etkisiyle öksürüp ağlamaya başladı. yarı baygın halde! Yarı baygın hale uyanan anne Fidan, hemen kocasını uyandırdı. O da güçlükle dışarı çıkıp akrabası olan komşusuna giderek yardım istedi. Anne, baba ve çocukları yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.Fidan çifti, aynı gün; Sumru, Simge ve Selen bebek ise dün akşam tamamlanan tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Yeter Fidan, bebeğinin ağlama sesi üzerine uyandığını belirterek, "Eğer o olmasaydı uyanamazdık" dedi. İşsiz olan Mesut Fidan ise "Bebeğimizin öksürme ve ağlama sesine eşim uyandı. Sonra beni uyandırdı yarı baygındı. Kusuyordu. İkimiz de öksürüyorduk. Sonra ben çıkıp komşumuzu uyandırdım. Bebeğimiz bizi kurtardı. Çocuklarıma bir şey olacak diye korktum. Allah bizi birbirimize bağışladı" diye konuştu.
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