Minik kahraman

Zonguldak'tayaşayan Yeter ve MesutFidan, geçen salı akşamısobaya kömür atıp çocukları 13yaşındaki Sumru, 8 yaşındakiSimge ve 11 aylık Selen ilebirlikte aynı odada uyudu.5 kişilik aile, gece sobadansızan karbonmonoksitgazından zehirlendi.Anne ve babasının arasındauyuyan minik Selen, gazınetkisiyle öksürüp ağlamayabaşladı.yarı baygın halde!Yarı baygın hale uyanananne Fidan, hemen kocasınıuyandırdı. O da güçlükle dışarıçıkıp akrabası olan komşusunagiderek yardım istedi.Anne, baba ve çocuklarıyakınları tarafından hastaneyekaldırıldı.Fidan çifti, aynıgün; Sumru, Simge veSelen bebek ise dün akşamtamamlanan tedavilerininardından hastaneden taburcuedildi. Yeter Fidan, bebeğininağlama sesi üzerine uyandığınıbelirterek, "Eğer o olmasaydıuyanamazdık" dedi.İşsiz olan Mesut Fidan ise"Bebeğimizin öksürme veağlama sesine eşim uyandı.Sonra beni uyandırdı yarıbaygındı. Kusuyordu. İkimizde öksürüyorduk. Sonraben çıkıp komşumuzuuyandırdım. Bebeğimiz bizikurtardı. Çocuklarıma bir şeyolacak diye korktum. Allah bizibirbirimize bağışladı" diyekonuştu.
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