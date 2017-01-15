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Minare operasyonu

Minare operasyonu
Bilecik'te 1997 yılında inşa edilen Dursun Fakih Camii'nin minaresinin zemininde su birikti. Zamanla deforme olan minarede çatlaklar oluştuğu belirlendi. Cami görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçildi. Valiliğin yıkıma karar vermesinin ardından minare, bir kepçeye bağlanan halat yardımıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım sırasında ilginç görüntüler yaşanırken, pek çok vatandaş olayı kamerayla kayıt altına aldı.
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