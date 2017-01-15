Millet hesabını sorar

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da 2. Abdülhamid Han'ı anma programında konuştu ve Meclis'te çıkan arbedelere değindi.



Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Meclis iktidarından milletin iktidarına giden yolu açacak. Bu sistemle millet kendisini yönetenleri doğrudan seçecek. Kendisini yönetecekleri denetleyecek. Kendisi hükümetini doğrudan denetleyecek vekillerini de kendisi adına, millet adına kanunları yapacak.



Vekillerin bacağını ısıranlar, her türlü barbarlığı yapanlar bilsinler ki millet bunun hesabını sandıkta verecektir. Söz de karar da milletin olacaktır.



Önümüzde çok önemli, zorlu bir süreç var. Etrafımızda ateş çemberi var. Komşularımızda maalesef basiretsiz, çapsız yöneticiler yüzünden 6 senedir devam eden iç savaş milyonlarca insanın yerlerinden yurtlarından olmasına sebep oldu.



Suriyeli'yi, Iraklı'yı bağrımıza bastık. Ekmeğimizi bölüştük. Ekmeğimizi böleriz ama bu vatanı böldürmeyiz. Türkiye bölgede barışın, güvenliğin, kardeşliğin teminatıdır. Bunun için dedik ki dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız. Şimdi inşallah Suriye'de de akan kanı durdurduk. Kalıcı barışı sağlamak üzere başta cumhurbaşkanımız olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Sultan Abdülhamid'i anlamak istiyorsanız, İstanbul Üniversitesi'ne, İstanbul Erkek Lisesi'ne bakın, Etfal Hastanesi'ne bakın, Selimiye Kışlası'na bakın, Osmanlı coğrafyasındaki eserlerin her birinin altında onun imzası var.



Abdülhamid'e darbe yapmaya çalışan darbecilere karşı 'Sultanım niye orduya emir vermiyorsun' diyenlere, 'Ben Müslümanların, birbirine ateş açmasına asla müsaade etmem' diyerek harekat ordusunu durdurmuştur. İşte o Abdülhamit'ten asker elbisesini giyen alçak FETÖ'cüler, bu memleketin evlatlarına tankıyla topuyla ateş etmekten geri kalmamışlardır.



DIŞ GÜÇLERLE ORTAK OLDULAR

AK Parti ve MHP'li vekiller, Yeni ve Büyük Türkiye için oyunu kullandı. Ancak CHP ve HDP, bir kez daha ortak hareket etme kararı aldı. Amerikan, İngiliz ve Alman medyasıyla birlikte, yeni Anayasa'yı engellemek için 'red' oyu kullanan iki partiye büyük eleştiri var.