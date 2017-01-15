Kod adı NATO

KONTRGERİLLA:
NATO'nun gizli ordusu, Gladyo Terörü ve darbeleri kullanarak devletlerin politikalarına etki eder. Gladyo İtalya'da 1990'larda ortaya çıkan bir gizli ordunun adıdır. Bu 27 yıl önceydi. O dönemin başbakanı olan Giulio Andreotti, İtalya devletinde gizli bir ordu olduğunu kabul etmeye zorlandı. O dönemde Türkiye'de yetkililer Kontrgerilla adında gizli bir olduğunu kabul ettiler.
KİTABINI YAZDIM:
Ben Gladyo hakkında bir kitap yazdım. Bu kitapta NATO'nun Gladyoyu Anti-Komünist bir ağ olarak organize ettiğini yazdım. NATO'nun gizli ordusunu, ABD Gizli Servisi CIA ve İngiliz İstihbarat Servisi MI6 kurdu. Diğer ülkelerin gizli servislerinin de kendi gizli ordularını yönettiği anlaşıldı. Bunlar, Türkiye'nin gizli ordusunu da organize ediyorlardı. Gladyo'yu kapatıp yerine başka bir şey de getirmiş olabilirler. Genelde yaptıkları şey budur. Ama gizli savaşı sona erdirmediler. Kitabımın adı NATO'nun Gizli Orduları'dır. Kitap, İkinci Dünya Savaşı sonrasını yani 1945-1990 yılları arasını kapsıyor. Siz de birçok askeri darbeye maruz kaldınız. Gizli servisler bazen askeri darbelerin içinde yer alırlar.
ABD'YE GİDEN GENERALLERE BAKIN:
Türkiye NATO açısından çok özel bir yere sahip. ABD'nin Türkiye'de, İncirlik'te bir askeri üssü var ama Türkiye'nin ABD'de bir askeri üssü yok. ABD her zaman NATO içindeki yüksek rütbeli generallerle iyi ilişkiler kurar. Türkiye'de generallerin kaç kez ABD'ye gittiklerine, orada ne kadar kaldıklarına, kimlerle yemek yediklerine, Türkiye'nin mi yoksa ABD'nin mi çıkarına hizmet ettiklerine bakmalısınız.
CASTRO'YU DA DEVİREMEDİLER:
15 Temmuz darbe girişiminde NATO'nun gizli ordularının parmağının olması mümkün. Türkiye'nin derin devletine de bakmak gerekiyor. Burada gerçekten de ABD veya farklı yabancı bir devletin çıkarı olduğunu düşünüyorsak 'hangi devlet' diye sormalıyız. Benim bildiğim ABD daha önce Türkiye'deki bir darbe teşebbüsünde yer aldı. ABD gizli servisi CIA'nın Türkiye'deki darbe girişiminde yer aldığı konusunda tarihi bir kayıt var. Bunu kitabımda da belirttim. ABD 1953'te İran'da bir darbe yaparak Başbakan Musaddık Hükümeti'ni devirdi. ABD ayrıca 1951'de Domuzlar Körfezi İşgaliyle Castro'yu da devirmek istedi. Ancak bu olmadı. Türkiye'de ise darbe başarısız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hala görevinin başında.
SADECE İKİ ÜLKE MÜSLÜMAN:
NATO bugün çok saldırgan bir askeri pakt haline dönüşmüş durumda. NATO içindeki 28 ülkeden sadece ikisi Müslüman. Bunlardan biri Türkiye diğeri de Arnavutluk. Bu Türkiye açısından oldukça karmaşıktır. Çünkü Müslüman bir ülke diğer Müslüman ülkeleri bombalıyor pozisyonuna düşmektedir. Ben, Türkiye'deki birçok insanın bu olanlara eleştirel yaklaştığını düşünüyorum. Ben İsviçreli'yim. İsviçre NATO üyesi değil. Biz NATO'yu çok sevmiyoruz.
* FETÖ cuntası, 15 Temmuz günü Türkiye'yi hedef aldı. Ancak kahraman Türk Milleti FETÖ'nün silahlarına karşı bedenini siper yaptı. Ganser'e göre FETÖ'nün işbirlikçisi ise NATO'nun gizli ordusuydu.
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