Kılgeneral!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) devletin tüm kademelerine sızdı. 15 Temmuzdarbe girişimi, hainlerin Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de yuvalandığını ortaya çıkardı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ cuntasına yönelik soruşturma da tamamlandı. İddianamede darbe girişiminden sonra firar eden, yakalanmamak için peruk kullanan, sakal bırakan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat eskiBaşkanvekili Tuğamiral İrfan Arabacı da vardı. Arabacı'nın aralarında bulunduğu 72 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı. İrfan Arabacı'nın FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'nin imamı olduğu açıklandı. Tutuklu Tuğamiral Ali Murat Dede'yle ilgili iddianamede yer alan bilgiler ise akıllarda soru işareti bıraktı. Buna göre; Dede'nin odasındaArapça yazılı kağıtlar ve 2 adet kıl bulunduğuaçıklandı. Söz konusu kılın ise teröristbaşı Gülen'e ait olduğu vurgulandı. Bu durum FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'nde nasıl yuvalandığını ortaya çıkardı.
* Tutuklu Tuğamiral Ali Murat Dede'nin odasında Arapça yazılı kağıtlar da bulundu.
* Tanınmamak için sakal bırakan İrfan Arabacı böyle yakalanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.