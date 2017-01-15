Kedimi bulana 5 bin lira!

Ağrı Doğubeyazıt'ta yaşayan Yunus Baydaş'a (27) dedesinden çöl aslanı olarak nitelendirilen bir kedi kaldı. Aşırı tüyleri ve büyüklüğüyle dikkat çeken 10 kiloluk kedi, 1 hafta önce sırra kadem bastı. Günlerdir dedesinin emanetini arayan Baybaş, hayvanını bulana 5 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Kedisini et ve tatlıyla beslediğini söyleyen Baybaş, "Bir hafta on gündür kedimi arıyorum. Bulanlar Allah rızası için bana ulaşsınlar. Kedimi getirene 5 bin TL vereceğim" diye konuştu.