Kedimi bulana 5 bin lira!

Ağrı Doğubeyazıt'ta yaşayan YunusBaydaş'a (27) dedesinden çöl aslanı olaraknitelendirilen bir kedi kaldı. Aşırı tüyleri vebüyüklüğüyle dikkat çeken 10 kiloluk kedi,1 hafta önce sırra kadem bastı. Günlerdirdedesinin emanetini arayan Baybaş,hayvanını bulana 5 bin TL ödül vereceğiniaçıkladı. Kedisini et ve tatlıyla beslediğinisöyleyen Baybaş, "Bir hafta on gündürkedimi arıyorum. Bulanlar Allahrızası için bana ulaşsınlar. Kedimi getirene5 bin TL vereceğim" diye konuştu.
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