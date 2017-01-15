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Kalbi çantasında şifa dağıtıyor

İzmir’de kalp nakli olması gereken lik öğrencisi 18 yaşındaki , çantasında taşıdığı le şifa dağıtıyor. Meşe, “Sevdiğim işi yapıyorum ve hastalıktan uzaklaşıyorum” dedi...

Kalbi çantasında şifa dağıtıyor
Burçin Meşe... Hayata gözlerini 4 çocuklu bir ailenin 2. çocuğu olarak Ağrı'da açtı. Babası inşaat sektöründe çalışan, annesi ev hanımı olan Burçin, ablası gibi olmaya karar verdi. Öyle ki hayallerini gerçekleştirmek için Van'da sağlık meslek lisesinde öğrenim görmeye başladı. Ancak Meşe'nin hayatı 2013 Ağustos'ta değişti. Ailesi, yaz sıcağına rağmen hastalanan ve sürekli öksüren Burçin'i Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

'ACİL' KODUYLA BEKLİYOR
Burada zatürre olduğu belirlenen Burçin'in akciğer filmi çekildiği sırada, kalbinin normalden daha büyük olduğunu fark eden doktorlar, genç kızda kalp yetmezliği de olduğunu tespit etti. Ancak bu durum O'nun hayallerini gerçekleştirmesine engel olamadı. Bir yandan okuluna devam eden, bir yandan da hastaneler arasında mekik dokuyan Burçin'in yolu son olarak 2015 yılında İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne düştü. Burada Prof. Dr. Tahir Yağdı tarafından acil ameliyata alınan Meşe'ye ve şok cihazı takıldı. Genç kız artık kalbini yanında bulunan çantada taşımaya başladı. Sağlık Bakanlığı listesinde "Acil" koduyla kalp nakli bekleyen Burçin, yaşadığı tüm bu olumsuzluklara karşın yılmadı. Boynuna astığı kalbiyle, staj yaptığı aile sağlığı merkezinde hastalara şifa dağıtıyor. Merkeze gelen hastaların kan alma ve tansiyon ölçme işlemlerini yürüten Burçin, "Kendimi sevdiğim işe vererek hastalıktan uzaklaşıyorum. Ancak her geçen dakika zamanım daralıyor. Acil nakil olmam gerekiyor. Yapay kalbin de belli bir kullanım süresi var. Yaşamam için tek şans başkası tarafından bağışlanan kalp. Önceliğim tabi ki sağlığıma kavuşmak" dedi.

Tansu Edip GÖKBUDAK
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